YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Boş kontenjanlar araştırılıyor

YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı üniversite adayları tarafından araştırılıyor. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteye giremeyen adaylar için ek tercih süreci büyük önem taşıyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Şu ana kadar ÖSYM tarafından 2025 YKS ek tercih kılavuzu (ön bilgi) yayımlandı. ÖSYM Ek Yerleştirme tercihlerini 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alacağını duyurdu.

Tercih yapacak adaylar, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle inceleyerek, verilen bilgiler doğrultusundan tercihlerini yapması gerekiyor.

2025 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU (ÖN BİLGİ)

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ek tercihler 25-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.