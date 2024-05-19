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Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Konyaspor maçını kazanması veya berabere kalması yetiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın şampiyon olabilmesi için Konyaspor maçını kazanması veya berabere kalması yetiyor
Süper Lig, Galatasaray, Konyaspor, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 37. haftasında GS ile FB karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin gündeminde ise Galatasaray'ın şampiyon olması için kaç puan alması gerektiği ve ne olursa şampiyon olabileceği yer aldı. 99 puan ile lider olan GS, Fenerbahçe yenilgisinin ardından ligi kazanmasını bir sonraki maça bıraktı.

Süper Lig'de bugün dev derbi gerçekleşti. Taraftarları merak ettikleri arasında ise GS ne olursa şampiyon olur sorusu yer aldı. İşte Süper Lig'de ihtimaller...

Galatasaray, Konyaspor maçını kazanması veya berabere kalması halinde şampiyon olacak. Sarı kırmızılılar ligde 99 puandayken Fenerbahçe bu akşamki mücadeleyi kazanmasının ardından 96 puana çıktı. 

Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Konyaspor maçını kazanması veya berabere kalması yetiyor - 1. Resim

GS, önümüzdeki hafta Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanması veya berabere sonlandırması halinde ise şampiyon olacak.

Bu akşam oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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