Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Konyaspor maçını kazanması veya berabere kalması yetiyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2024 21:06 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 21:14 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 37. haftasında GS ile FB karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin gündeminde ise Galatasaray'ın şampiyon olması için kaç puan alması gerektiği ve ne olursa şampiyon olabileceği yer aldı. 99 puan ile lider olan GS, Fenerbahçe yenilgisinin ardından ligi kazanmasını bir sonraki maça bıraktı.