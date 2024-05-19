Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > En son 2013-14 sezonunda kazanan Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor

En son 2013-14 sezonunda kazanan Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En son 2013-14 sezonunda kazanan Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor
Fenerbahçe, Süper Lig, Şampiyonluk, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 37. haftasında dev derbi oynanacak. Maçın sonucunda beraberlik veya sarı kırmızılıların galibiyeti olmasıyla beraber Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Taraftarların gündeminde ise Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor, FB en son ne zaman oldu soruları yer aldı. İşte sezonlar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken bugün oynanacak olan mücadele heyecanla bekleniyor. Sarı lacivertlilerin hasretle beklediği şampiyonluğa yakınlığıyla beraber en son kaç yılında şampiyon olduğu da merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonlar...

Süper Lig'de sarı lacivertliler 2013-14 sezonundan beri şampiyonluk kupasını alamadı. Böylece 10 yıldır kazanamayan takım, bu akşam derbinin sonucuna göre kazanmaya yakınlaşacak. Sarı lacivertlilerin ligde 19 şampiyonluğu bulunuyor.

Takımın aldığı sayılar ve sezonlar şöyle:

1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014.

En son 2013-14 sezonunda kazanan Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor - 1. Resim

Galatasaray, derbiyi kazanırsa veya beraberlik ile sonuçlandırırsa şampiyonluğunu taraftarının önünde ilan edecek. Eğer bu akşamki maçı ve Konyaspor karşılaşmasını kaybederse Fenerbahçe'nin şansı yükselecek.

Mücadele bu akşam 19.00'da RAMS Park'ta oynanacakken ilk 11'ler belli oldu. Kadrolar şöyle:

FB: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

GS: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Barış Alper, Icardi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye suikast mi düzenlendi? Canlı yayında çarpıcı iddialar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle bu akşam derbide forma giymeyecek - Haberlerİsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle bu akşam derbide forma giymeyecekGalatasaray bu akşam berabere kalır veya kazanırsa 24. kez şampiyon olacak (19 Mayıs) - HaberlerGalatasaray bu akşam berabere kalır veya kazanırsa 24. kez şampiyon olacak (19 Mayıs)Milletler Ligi'nde ilk etap maçları bugün 20.00'da oynanacak olan Fransa - Türkiye voleybol karşılaşması ile sona eriyor - HaberlerMilletler Ligi'nde ilk etap maçları bugün 20.00'da oynanacak olan Fransa - Türkiye voleybol karşılaşması ile sona eriyorİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı açıklandı - Haberlerİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı açıklandıHelikopterinin kaza yaptığı iddia edilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi seçim sonuçlarına göre 8. Cumhurbaşkanı oldu - HaberlerHelikopterinin kaza yaptığı iddia edilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi seçim sonuçlarına göre 8. Cumhurbaşkanı olduKubilay Penbeklioğlu Kirli Sepeti'nde okul müdürü rolünü oynayacak - HaberlerKubilay Penbeklioğlu Kirli Sepeti'nde okul müdürü rolünü oynayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...