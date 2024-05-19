En son 2013-14 sezonunda kazanan Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor

400. kez oynanacak olan derbi tarihinde en çok kazanan takım Fenerbahçe

400. kez oynanacak olan derbi tarihinde en çok kazanan takım Fenerbahçe

Süper Lig'in 37. haftasında dev derbi oynanacak. Maçın sonucunda beraberlik veya sarı kırmızılıların galibiyeti olmasıyla beraber Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Taraftarların gündeminde ise Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor, FB en son ne zaman oldu soruları yer aldı. İşte sezonlar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken bugün oynanacak olan mücadele heyecanla bekleniyor. Sarı lacivertlilerin hasretle beklediği şampiyonluğa yakınlığıyla beraber en son kaç yılında şampiyon olduğu da merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonlar...

Süper Lig'de sarı lacivertliler 2013-14 sezonundan beri şampiyonluk kupasını alamadı. Böylece 10 yıldır kazanamayan takım, bu akşam derbinin sonucuna göre kazanmaya yakınlaşacak. Sarı lacivertlilerin ligde 19 şampiyonluğu bulunuyor.

Takımın aldığı sayılar ve sezonlar şöyle:

1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014.

Galatasaray, derbiyi kazanırsa veya beraberlik ile sonuçlandırırsa şampiyonluğunu taraftarının önünde ilan edecek. Eğer bu akşamki maçı ve Konyaspor karşılaşmasını kaybederse Fenerbahçe'nin şansı yükselecek.

Mücadele bu akşam 19.00'da RAMS Park'ta oynanacakken ilk 11'ler belli oldu. Kadrolar şöyle:

FB: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

GS: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Barış Alper, Icardi.