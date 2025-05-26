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Gazi Koşusu ne zaman, nerede yapılacak? 99. Geleneksel Gazi Koşusu için tarih belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gazi Koşusu ne zaman, nerede yapılacak? 99. Geleneksel Gazi Koşusu için tarih belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu'nun 2025 takvimi netleşti. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 2025 yılı yarış programını açıklarken, yarışseverlerin büyük bir merakla beklediği Gazi Koşusu’nun da hangi tarihte yapılacağı duyuruldu. Gazi Koşusu ne zaman, nerede yapılacak merakla araştırılıyor.

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Türk yarışçılığının en eski organizasyonlarından olan Gazi Koşusu’nun 2025 yılına ait tarihi netlik kazandı. Türkiye Jokey Kulübü’nün açıkladığı 2025 yarış takvimine göre Gazi Koşusu, bu yıl 30 Haziran 2025 Pazartesi günü koşulacak.

Türkiye’nin dört bir yanından yarışseverleri bir araya getiren yarış 99. kez düzenlenecek. Her yıl haziran ayında büyük bir heyecanla takip edilen Gazi Koşusu yine sezonun en dikkat çeken yarışı olacak.

Gazi Koşusu’nda üç yaşlı safkan İngiliz tayları, 2400 metre uzunluğundaki çim pistte mücadele edecek. Yüksek ikramiye ödülü ve güçlü katılımcı listesiyle dikkat çeken yarışta, at sahipleri, antrenörler ve jokeyler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

Gazi Koşusu ne zaman, nerede yapılacak? 99. Geleneksel Gazi Koşusu için tarih belli oldu - 1. Resim

GAZİ KOŞUSU NEREDE?

2025 Gazi Koşusu’na ev sahipliği yapacak olan adres yine değişmedi. Yarış İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en köklü hipodromlarından biri olan Veliefendi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışseverleri tribünlerinde ağırlayacak.

Binlerce kişinin tribünlerden takip edeceği organizasyonda, favori safkanlar, iddialı jokeyler ve dikkat çeken antrenörler boy gösterecek. 2024 yılında düzenlenen yarışta olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım bekleniyor. 

Gazi Koşusu ne zaman, nerede yapılacak? 99. Geleneksel Gazi Koşusu için tarih belli oldu - 2. Resim

30 HAZİRAN YARIŞ TAKVİMİ

  • Kv-6 Koşu: Saat 14.00
  • Korea Racing Authority Koşusu: Saat 14.30
  • Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu: Saat 15.00
  • Zübeyde Hanım Koşusu: Saat 15.30
  • Anafartalar Koşusu: Saat 16.15
  • Gazi Koşusu (99. Koşu): Saat 17.15
  • Haliç Koşusu: Saat 18.00
  • Ali Rıza Bey Koşusu: Saat 18.45
  • Nene Hatun Koşusu: Saat 19.30

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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