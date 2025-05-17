Veliefendi Hipodromu'nda talihsiz kaza: Attan düşen jokey yoğun bakımda
Jokey Mertcan Çelik, Veliefendi Hipodromu'nda 14 Mayıs'ta gerçekleşen Engelliler Haftası Koşusu'nda attan düştü. Ambulansla kaldırıldığı hastanede iç kanama geçirdiği tespit edilen Çelik, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi'nin 10'ncı yılı kapsamında 14 Mayıs Çarşamba günü yarış programına alınan Engelliler Haftası Koşusu'nda talihsiz kaza meydana geldi.
AT TÖKEZLEDİ, PİSTE DÜŞTÜ
Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışta 4 numaralı 'Akgobak' isimli safkanla mücadele eden Mertcan Çelik, yarışın sonunda atın tökezlemesiyle birlikte yere düştü. Sağlık ekipleri, genç jokeyi ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
YOĞUN BAKIMDA
Hastanede yapılan muayenenin ardından, Çelik'in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden jokeyin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
YARIÇ ÖNCESİ NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Mertcan Çelik, yarış öncesi Engelliler Hastası kapsamında Atla Terapi Merkezi'nde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar jokeylerle birlikte padoka çıkarken; çocuklarla yakından ilgilenen Çelik'in neşeli halleri kameralara yansıdı.