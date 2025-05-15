Halis Karataş kimdir, sağlık durumu nasıl? Ünlü jokey attan düştü!

Halis Karataş İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yaşanan talihsiz bir kaza ile gündeme geldi. Türkiye'nin en tanınan jokeylerinden biri olan Karataş, yarış öncesi hazırlıklar sırasında "Atamanbey" isimli safkandan düşerek ciddi bir sakatlık geçirdi. Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Karataş’ın sağlık durumu, hem yarışseverler hem de spor camiası tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Halis Karataş kimdir, sağlık durumu nasıl sorgulanıyor.

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Türk atçılığının en tanınmış ve başarılarla dolu kariyerine sahip jokeylerinden biri olan Halis Karataş, 1972 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. Binicilikle iç içe bir hayat süren ailesinin etkisiyle çok küçük yaşlarda atlarla tanıştı.

Babası ve amcası seyislik yaparken, ağabeyi jokeylik mesleğini seçti.

Henüz 14 yaşındayken eğitim hayatını noktalayan Karataş, kariyerine at yarışlarının içinde başlamak üzere ilk ciddi adımını attı. 1987 yılında “Benhur” adlı safkanla çıktığı ilk yarışta birincilik elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

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Kısa süre içerisinde 50 galibiyet barajını geçerek resmi olarak jokey unvanını aldı. O günden itibaren adını Türk yarışçılık tarihine altın harflerle yazdıracak bir serüvenin kapısını araladı.

Halis Karataş, 1996 yılında Özdemir Atman’a ait efsane safkan “Bold Pilot” ile kazandığı Gazi Koşusu ile adını ölümsüzleştirdi. 2.26.22'lik derecesiyle kırdığı pist rekoru, aradan geçen uzun yıllara rağmen hala geçilemedi.

Tarihi zafer hem Karataş’ın hem de Bold Pilot’un efsaneleşmesine neden oldu. Aynı zamanda bu hikaye, Karataş’ın eşi Begüm Atman ile olan büyük aşkıyla birleşerek 2018 yılında “Bizim İçin Şampiyon” adlı filme konu oldu.

Ne yazık ki eşi Begüm Karataş, 2014 yılında yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Acı kayıptan sonra da Karataş, iki çocuğu Azra ve Özdemir ile hayatına devam etti.

Kariyerinde birçok ilki başaran usta jokey, 20 Temmuz 2012'de Veliefendi Hipodromu'nda üst üste 7 yarış kazanarak dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve İngiliz jokey Frankie Dettori ile aynı başarıya ulaştı. Karataş'ın olağanüstü performansı, devlet tarafından Üstün Başarı Ödülü ile taçlandırıldı.

Bugüne dek 26 binden fazla yarışa katılan ve 7 binin üzerinde galibiyet alan Karataş, Türk atçılık camiasında “Sihirbaz” lakabıyla anılıyor.

HALİS KARATAŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk yarış dünyasının simge isimlerinden biri olan Halis Karataş, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle sevenlerini korkuttu. Günün ilk koşusuna hazırlık sırasında “Atamanbey” isimli safkandan düşen usta jokey, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından acilen hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından yapılan resmi açıklamada, Karataş’ın omuz bölgesinden travmaya bağlı bir sakatlık yaşadığı bildirildi. Herhangi bir hayati risk taşımayan durumuna rağmen, sağlık ekipleri tedbiri elden bırakmadı ve kolunun sargıya alındığını duyurdu.

Şu anda hastanede müşahede altında tutulan Karataş’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak kesin tanı için detaylı kontrollerin sürdüğü belirtildi.