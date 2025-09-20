Gençlerbirliği Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Gençlerbirliği Eyüpspor maçı hangi kanalda ve muhtemel 11’ler merak ediliyor.
Başkent ekibi Gençlerbirliği, kötü gidişatı Eyüpspor karşısında sonlandırmak istiyor. Ligde puanı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, Eryaman Stadı’nda Eyüpspor’u konuk edecek.
GENÇLERBİRLİĞİ EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği-Eyüpspor mücadelesi, 20 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Müsabaka futbolseverler tarafından beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma öncesi Ankara ekibinde sakat Ensar Kemaloğlu’nun forma giyemeyecek.
GENÇLERBİRLİĞİ EYÜPSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?
Gençlerbirliği-Eyüpspor karşılaşması beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. Digiturk aboneleri 77. kanaldan, Kablo TV kullanıcıları ise 232. kanaldan mücadeleyi takip edebilecek.
Ligde birer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgisi bulunan Eyüpspor'un 4 puanı bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Thalisson, D. Goutas, Hanousek, Zuzek, Oğulcan, Göktan, Koita, Csoboth, Niang
İkas Eyüpspor: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Umut, Yalçın, Kerem Demirbay, Serdar, Seşlar, Ampem, Draguş