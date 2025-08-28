Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda şifreli mi? Biletler fiyatları da belli oldu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Benfica mağlubiyetinden sonra taraftarlar gözünü Süper Lig'e dikti. Sarı lacivertliler için galibiyet moral niteliği taşıyor. Peki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda şifreli mi, bilet fiyatları kaç para? Geri sayım başladı, işte son gelişmeler... 

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile sahasında maç yapacak. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe moral depolamak istiyor. Gençlerbirliği de hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Taraftar ise maçla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar... 

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENER MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ KAÇ PARA?

Fenerbahçe'nin  deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın misafir tribünü biletleri satışa çıktı. Gençlerbirliği Kulübü tarafından ilgili müsabaka için misafir tribün bilet fiyatı 3.750 TL olarak duyuruldu. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden alınabilir. 

 

