Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı başvuruları 9 Ağustos tarihinde başladı. e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleşecek.

Adaylar, GSB personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, GSB personel alımı sonuçları...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi şu an için açıklanmadı. Konuya ilişkin kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.

GSB sonuçlarının eylül veya ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlık taşra teşkilatı birimlerine 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.