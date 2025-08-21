Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

- Güncelleme:
Haberler

GSB personel alımı sonuçları gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 destek personeli (bakım-onarım) ve 2750 destek personeli (temizlik) kadrolarından olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

GSB personel alımı başvuruları 9 Ağustos tarihinde başladı. e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleşecek.

Adaylar, GSB personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, GSB personel alımı sonuçları...

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi şu an için açıklanmadı. Konuya ilişkin kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.

GSB sonuçlarının eylül veya ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

GSB PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

Bakanlık taşra teşkilatı birimlerine 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

