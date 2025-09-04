İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Milano'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Armani, sade ve zarif tasarımlarıyla modern İtalyan stilinin öncülerinden kabul ediliyordu.

İtalyan moda tasarımcısının ölüm haberiyle birlikte moda dünyası derin bir üzüntüye kapılırken, "Giorgio Armani kimdir, neden öldü?" soruları araştırılmaya başlandı.

GİORGİO ARMANİ KİMDİR?

Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934 tarihinde İtalya'nın Piacenza şehrinde doğdu. Başlangıçta tıp eğitimi almayı hedefleyen Armani, daha sonra moda tasarımcılığına yöneldi. Kariyerine 1957 yılında Milano'daki La Rinascente mağazasında vitrin düzenleyicisi olarak adım atan Armani, Nino Cerruti'nin atölyesinde erkek giyim tasarımları yaptı. 1975 yılında kendi adını taşıyan Armani markasını kurdu.

Kırmızı halı giyiminin öncüsü olarak kabul edilen Giorgio Armani, 1980'li yıllarda Hollywood yıldızlarının kıyafetlerini tasarlayarak markasını uluslararası alanda tanıttı. Özellikle 1980 yapımı "American Gigolo" filminde Richard Gere'in giydiği kıyafetlerle büyük bir çıkış yakaladı.

"Armani imparatorluğu" sadece giyimle sınırlı kalmayıp; parfüm, aksesuar, iç mekan dekorasyonu ve lüks otelcilik gibi alanlarda da adını dünya çapında duyurdu. Dünya genelinde 500'ün üzerinde mağazası bulunan Armani Grubu'nun yıllık cirosu yaklaşık 2,3 milyar avro olarak belirtiliyor.

GİORGİO ARMANİ NEDEN ÖLDÜ?

Giorgio Armani'nin kesin ölüm sebebi henüz açıklanmadı. İtalyan moda tasarımcısının evinde hayatını kaybettiğini duyuran Armani Grubu, şu bilgileri aktardı:

"Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün derin bir üzüntüyle bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu hissediyoruz. Ancak tam da onun ruhuyla, her zaman Armani'yle birlikte çalışan aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgiyle onun anısına devam ettirmeye kararlıyız."

Giorgio Armani, 2025 Haziran’ında gizli tutulan bir rahatsızlığı nedeniyle ilk kez Milano Moda Haftası’nı kaçırmıştı. Bu ay düzenlenecek olan Milano Moda Haftası’nda da kendi adını taşıyan Giorgio Armani moda evinin 50. yılını kutlamak için büyük bir etkinlik planlanıyordu.