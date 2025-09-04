Türk ekonomisinin rotası yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile çizilecek. Ekonominin 2026-2028 dönemi yol haritası şeklinde belirlenen OVP çalışmalarında sona gelindi. Program, finans ve fiyat istikrarı, büyüme ve istihdam görünümü gibi son derece kritik alanları kapsıyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP'de yer alıyor.

Yeni Orta Vadeli Program'ın duyurulması için geri sayım başlarken, "Orta Vadeli Program nedir, OVP ne zaman açıklanacak?" soruları araştırılmaya başlandı.

ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR?

Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak çalışmalarla hazırlanıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

OVP ile makroekonomik politikaların belirlenmesi, temel ekonomik büyüklüklerin, gelir-gider tahminlerinin, bütçe dengesi ve borçlanma durumunun ortaya konulması amaçlanıyor. OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini gösteriyor.

OVP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni OVP'nin ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenecek geniş kapsamlı toplantıyla kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Yeni açıklanacak programda enflasyon, büyümeye yönelik politikalar ve yapısal reformların öne çıkması bekleniyor.