Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? 185. bölümün yayın tarih belli oldu

Gönül Dağı yeni sezon tarihive yeni oyuncular dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. “Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusu, dizinin takipçileri tarafından yoğun şekilde sorgulatılıyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezon için sete çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Berk Atan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çekimlerin başladığını duyurdu.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu 185. Bölümüyle 20 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de TRT1’de ekranlara gelecek.

GÖNÜL DAĞI YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Gönül Dağı 6. sezon oyuncu kadrosuna birçok yeni isim dahil olacak. En dikkat çeken transferler arasında usta oyuncu Bülent Şakrak’ın Taylan karakteriyle diziye katılması oldu.

Taylan, Süleyman Kaya’nın büyük oğlu olarak 6.sezonda kendine yer buldu. Süleyman Kaya’nın diğer çocukları Çetin ve Leyla da yeni sezonun ekran karşısına çıkacak. Ayrıca, dizinin ana karakterlerinden Taner’in kuzeni Kadir de yeni sezonda olacak.

Gönül Dağı’nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan ve Ömer Batu Dağlı rol alıyor.