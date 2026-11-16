Bir dönemin müzik dünyasında iz bırakan Grup Laçin'in eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ali Abacı'nın vefat haberini grup üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu. Peki, Grup Laçin Solisti Ali Abacı kimdir, kaç yaşındaydı?

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90'lı yıllara damga vuran Grup Laçin'in eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında vefat etti. Abacı'nın kesin ölüm nedenine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. 1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998'de yayımladığı "Bekâr Gezelim" albümü ve aynı adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.

ALİ ABACI KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep İslâhiye’de dünyaya gelen sanatçı, 1969 yılında Ankara’ya taşındı. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara Mamak’ta gerçekleştiren Ali Abacı, okul çağlarında müzikle uğraşmaya başladı.1985 yılında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Korosu sınavlarına korist olarak başlayan Abacı, enstrümanist olarak çeşitli korolara eşlik etti.

nkara Kulübü Türk Halk Müziği Korosu ve ODTÜ Türk Halk Müziği Korosu’nda koro şefliği görevlerinde bulundu.2003-2014 yıllarında Grup Laçin’in bağlama ve solistliğini yapan sanatçı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilçe halk eğitim kurumlarında usta öğreticilik yaptı. Sanatçı evli ve iki çocuk babasıdır.



| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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