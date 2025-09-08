Gürsel Tekin milletvekili mi? İşte CHP'li Gürsel Tekin'in hayatı

CHP'deki olaylar bitmek bilmiyor. Son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. İstanbul CHP İl Binası'nda sıcak saatler yaşanırken Gürsel Tekin günün en çok konuşulan ismi oldu. Peki neler oldu? İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin başkanlığında beş kişilik ‘geçici kurul’ atamıştı. İki kişi kuruldan ayrılmıştı. CHP İstanbul İl Örgütü’ne atanan Gürsel Tekin partiden ihraç edilmişti. İnternette Gürsel Tekin kimdir, milletvekili mi, evli mi, kaç yaşında, CHP'deki görevi ne? gibi konular merak ediliyor. İşte tüm detaylar ve Gürsel Tekin'in biyografisi...

GÜRSEL TEKİM KİMDİR, MİLLETVEKİLİ Mİ?

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Türk siyasetinin tecrübeli ve tanıdık simalarından biri olarak bilinir. Hem yerel siyasette hem de parlamento kürsüsünde uzun yıllar görev alan Gürsel Tekin, CHP’nin İstanbul örgütünde “eski kuşağın” en güçlü temsilcilerinden biri sayılır. Gürsel Tekin milletvekili değildir. 2023 genel seçimlerinde aday olmayan Tekin’in milletvekilliği sona ermişti.

GÜRSEL TEKİN'İN GENÇLİĞİ

Tekin, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Lise eğitimini 1981’de Kars Alpaslan Lisesi’nde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazansa da eğitimini sürdüremedi. Aynı yıl sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Kadıköy’de garson olarak çalışmaya başladı; bu dönem, onun hem İstanbul’un hem de siyasetin dinamiklerini yakından tanıdığı yıllar oldu.

GÜRSEL TEKİN'İN SİYASİ HAYATI

Gürsel Tekin’in siyasete merakı lise zamanında başladı. Küçük yaşlarında CHP gençlik kollarına üye oldu. Askerliğini bitirdikten sonra Sosyaldemokrat Halkçı Parti’ye (SHP) katıldı.

1989 yerel seçimlerinde SHP’den Kadıköy Belediye Meclisi’ne girdi. Ardından 1994 seçimlerinde de görevini sürdürdü. SHP ile CHP’nin birleşmesinin ardından CHP’de aktif olarak devam etti. 1999 ve 2004 seçimlerinde yeniden belediye meclis üyeliğine seçildi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği yaptı.

2002-2005 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2007’de CHP İstanbul İl Başkanı oldu. 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasında önemli rol üstlendi. 2010’da CHP Parti Meclisi’ne seçildi ve ardından İl Başkanlığı görevi sona erdi.

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi. CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Özellikle 2014-2016 yılları arasında Genel Sekreter olarak partinin kurumsal yönetiminde etkili bir isim oldu.

GÜRSEL TEKİN'İN MİLLETVEKİLLİĞİ NASIL SONA ERDİ?

2023 genel seçimlerinde aday olmayan Tekin’in milletvekilliği sona erdi. Kasım 2023’te CHP’de yönetimin değişmesinin ardından Şubat 2024’te sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak istifası gerçekleşmedi ve partideki üyeliği devam etti.

GÜRSEL TEKİN EVLİ Mİ, KARISI KİM?

Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük olan spiker Mehtap Özkan ile 2022 yılında dünya evine girdi. Gürsel Tekin 3 çocuk babasıdır.