Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekim tarihi merak ediliyor

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekim tarihi merak ediliyor

2026 yılı Hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme süreci Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından başlatıldı. Kısa süre içinde yoğun ilgi gören başvuru süreci, 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. Kura takvimi Diyanet'in resmî duyurular üzerinden takip edilmektedir.

Kutsal topraklarda yolculuk yapmak isteyen milyonlarca hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı Hac organizasyonu için hazırlıklarına devam ediyor. 

2025 yılında başlayan ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yoğun talep üzerine uzatıldı ve  21 Eylül'e kadar e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 

2026 yılı Hac kura çekimi tarihi hakkına henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, hac kura çekimlerinin Ekim ya da Kasım ayları arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

Hac kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı konusunda net bir bilgi almak için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi (hac.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarını takip etmek önemlidir.

HAC KURA ÇEKİMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Hac Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacaktır. Böylelikle adaylar, kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilme imkanına erişecektir.

