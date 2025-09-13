Ankara'da yağmur yağacak mı? 13 Eylül Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için hava durumu raporunu paylaştı. 13 Eylül Cumartesi günü Ankara'da yağmur yağıp yağmayacağı merak konusu haline geldi.

Ankara'da bugün akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşecek ve nem artacak. Peki, "Ankara'da yağmur yağacak mı?" İşte Meteoroloji'nin son raporunda yer alan o veriler...

ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ankara'da bugün yağmur vardır. Özellikle yağışların öğle saatlerinde başlayıp, öğleden sonra 15:00 ilâ 18:00 arasında daha yoğun bir şekilde yağması bekleniyor.

Öğle saatlerine doğru hava ısınarak 28 dereceye kadar çıkacak ve 12:00 ile 1500 saatlerinde yer yer yağış ihtimali söz konusudur.

ANKARA HAVA DURUMU 13 EYLÜL

13 Eylül Cumartesi MGM tarafından paylaşılan verilere göre; Ankara'da sabah saatleri daha çok parçalı bulutlu geçecek ve 09:00 ile 12:00 arasında yağış beklentisi yoktur.

Günün en kuvvetli yağış ihtimali ise 15:00 ile 18:00 saatleri arasındadır. Bu saatlerde sıcaklık 24 dereceye kadar düşerken nem oranı yükseliyor ve rüzgarda hızlı esmeye başlıyor. Akşam saatlerine doğru yani 18:00'dan sonra hava yeniden parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklık kademeli olarak düşerken nem oranı yükselecek. Gece saatlerinde yağış beklenmiyor. Hava 21:00'dan sonra açık ve serin seyredecek.