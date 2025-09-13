Eyüpspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün İkas Eyüpspor ile Galatasaray mücadele edecek. Karşılaşmaya saatler kala futbolseverler "Eyüpspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Bugün oynanacak Eyüpspor- Galatasaray maçında sarı-kırmızılılar, 3 puan ile lige kayıpsız devam etmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Victor Osimhen'in kadroda yer alıp almayacağı merak edilirken, muhtemel 11'ler araştırılıyor.
Futbolseverler ise "Eyüpspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
EYÜPSPOR- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eyüpspor, Galatasaray’ı bugün sahasında konuk edecek. Eyüpspor-Galatasaray mücadelesi saat 17.00’de başlayacak.
Eyüpspor-Galatasaray maçı İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU
İkas Eyüpspor: Felipe, Talha, Claro, Robin, Mujakic, Kerem, Seslar, Yalçın, Draguş, Serdar, Umut Bozok
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper
İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇINDA VICTOR OSIMHEN OYNAYACAK MI?
Victor Osimhen Eyüpspor-Galatasaray maçında sakatlık sebebiyle yer almayacağı tahmin ediliyor.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı vardır. Osimhen'in ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle Eyüpspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.