Hasan Mutlu kimdir, kaç yaşında nereli? Bayrampaşa Belediye BaşkanıHasan Mutlu'nun biyografisi

CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil olmak üzere 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından "Hasan Mutlu kimdir, kaç yaşında nereli?" sorusu gündeme geldi.

HASAN MUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Hasan Mutlu, 1961 yılında Karabük İli'ne bağlı Safranbolu İlçesi'nde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. İlk ve ortaokulu İstanbul Fatih’te, liseyi ise İstanbul Vefa Lisesi’nde bitirdi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizik ve Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı.

Hasan Mutlu, İstanbul’da birçok dershanelerde altı yıl çalıştı. 1990 yılıyla beraber Bayrampaşa, İstanbul’un farklı ilçelerinde, başka illerde okul ve kurs işletmeciliği yaptı.

Dört dönem boyunca CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Hasan Mutlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.

Hasan Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

HASAN MUTLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bayrampaşa Belediyesi'ne 13 Eylül Cumartesi günü 'yolsuzluk' operasyonu gerçekleştirildi.

Hasan Mutlu 13 Eylül Cumartesi günü sabah saatleri itibarıyla yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.