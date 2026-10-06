Haysiyet dizisinde Simay karakterine hayat veren Merih Öztürk, yeni bölümlerde Mehmet'le yaşadığı gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Merih Öztürk'ün yaşı, kariyeri, rol aldığı diziler araştırılıyor.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinde Simay Tarman karakterini canlandıran Merih Öztürk merak edilen isimlerden oldu. Çocuk yaşlarda kamera karşısına geçen ve daha sonra modellik ile oyunculuk kariyerini birlikte sürdüren Öztürk, Balkan Ninnisi, Kara Ağaç Destanı ve Börü 2039 gibi yapımların ardından Haysiyet ile izleyici karşısına çıktı.

HAYSİYET SİMAY KİMDİR?

Haysiyet dizisindeki Simay Tarman, zeki, sağduyulu ve özgürlüğüne düşkün bir genç kadın olarak anlatılıyor. Statü ve gösterişten çok samimiyete önem veren Simay, güçlü adalet duygusu ve inatçı yapısıyla dikkat çekiyor.

Haysiyet Simay kimdir? Merih Öztürk oynadığı diziler

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Merih Öztürk, 28 Aralık 1999'da Düzce'de doğdu. Henüz 6 yaşındayken televizyon programlarında yer almaya başlayan oyuncu, ilerleyen yıllarda modellik alanında da çalışmalar yaptı. 2018 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan Öztürk, yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Oyunculuk kariyerinde televizyon, dijital platform ve sinema projelerinde yer alan Merih Öztürk, özellikle Balkan Ninnisi dizisindeki Jovanka karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Ardından Başım Belada'da Leyla, Kara Ağaç Destanı'nda Gülnaz ve tabii yapımı % İki'de Beste karakterlerini canlandırdı. 2026 yılında ise Kanal D'nin Haysiyet dizisinde Simay Tarman rolünü üstlendi.

Haysiyet Simay kimdir? Merih Öztürk oynadığı diziler

MERİH ÖZTÜRK OYNADIĞI DİZİLER

İki Aile - 2008

Börü 2039 - 2021-2022

Balkan Ninnisi - 2022-2023

Başım Belada - 2023

Kara Ağaç Destanı - 2024

% İki - 2025

Haysiyet - 2026

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