Hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte toplu sözleşme zammına göre ücretler

Hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte toplu sözleşme zammına göre ücretler

Güncelleme:
Hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte toplu sözleşme zammına göre ücretler
Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelleri yakından ilgilendiren toplu sözleşme zam görüşmelerinin sonucu merak konusuydu, belli oldu. Son karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Tahmini zamlı ücretler ise merak konusu oldu. Son kararda verilen oran ne oldu, hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar ve zamlı maaşlar...

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren 2026-2027 dönemi maaş zamlarını karara bağladı. Kesin sonuç aynı zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Yüzde 88 zam isteyen sendika tarafı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 zam aldı. Memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer aldı. Merak edilen konulardan biri de hemşire maaşlarının ne kadar olduğuydu, peki zamlı hemşire maaşlı kaç para, güncel maaşlar neler? İşte detaylar... 

#l-1141276#

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR?

Hemşirelerin güncel maaşı 61.759.00 TL. Son karara göre zam oranı % 13.26 olarak belirlendi. Buna göre hemşirelerin zamlı maaşları 69.948.24 TL olacak. 

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Okuyucuların dikkatine; Hesaplamalar Temmuz ayı enflasyon verisi ve toplu sözleşme zammına nazaran yapılmıştır. Diğer 5 ayın enflasyonu açıklanmadığı için net maaşlar aralık ayı enflasyonunun da belli olmasının ardından ocak ayında duyurulacaktır. 

