Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaş miktarı belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararıyla, memur maaşlarına 2026 ve 2027 yılları için uygulanacak zam oranları netleşti.

Öğretmenler, polisler, hemşireler ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına yansıyacak bu artışlar, özellikle eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2025 yılında öğretmen maaşları, Temmuz ayı itibarıyla %15,57’lik zam oranıyla güncellenmişti. Örneğin, 9/1 derecesinde yeni başlayan bir öğretmenin maaşı 51.546 TL, 1/4 derecesinde daha kıdemli bir öğretmenin maaşı ise 56.271 TL olarak belirlenmişti.

2026 yılı için ise Hakem Kurulu’nun kararıyla ilk 6 ayda %11 zam ve 1000 TL taban aylık artışı, ikinci 6 ayda ise %7 zam uygulanacak.

Temmuz 2025 enflasyon verilerine göre şu anki zam oranı %7,89 seviyesinde olsa da Aralık 2025 enflasyon verileriyle kesin maaşlar Ocak 2026’da netleşecek.

Tahmini hesaplamalara göre 9/1 derecesinde bir öğretmenin maaşı Ocak 2026’da yaklaşık 56.692 TL’ye yükselecek.

2026-2027 MEMUR ZAM ORANLARI NELERDİR?

Hakem Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 2026 yılı için memur maaşlarına ilk 6 ayda %11 zam ve 1000 TL taban aylık artışı, ikinci 6 ayda %7 zam uygulanacak. 2027 yılı için ise ilk 6 ayda %5, ikinci 6 ayda %4 zam yapılacak.