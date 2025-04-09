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Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Yayın tarihi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Yayın tarihi merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adrenalin dolu yarış filmlerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli 11 unutulmaz karakteri ve sürükleyici sahneleriyle hafızalarda yer edindi. Efsanevi filmin başrollerinde Vin Diesel, Jason Statham, Helen Mirren, Gal Gadot ve Dwayne Johnson'ın olacağı tahmin ediliyor

Hız, aksiyon ve dostluk temaları üzerinde durulan "Hızlı ve Öfkeli" (Fast & Furious) serisi, uzun süredir dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Hızlı ve Öfkeli serisinin 11 filmi heyecanla bekleniyor. Milyonlarca kitlesi olan filmin ise ne zaman vizyona gireceği arama motorlarında sorgulatılıyor.

Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Yayın tarihi merak ediliyor - 1. Resim

HIZLI VE ÖFKELİ 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hızlı ve Öfkeli 11 filminin çıkış tarihi ilk olarak Nisan 2025 olarak belirlenmişti. Ancak sonradan alınan bazı kararlar sebebiyle Hızlı ve Öfkeli 11 filmi 2026 yılında çıkacağı belli oldu.

Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Yayın tarihi merak ediliyor - 2. Resim

HIZLI VE ÖFKELİ 11 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hızlı ve Öfkeli 11 kadrosu için henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Deckard Shaw rolündeki Jason Statham, seride Shaw'un annesi Magdalene “Queenie” Ellmanson-Shaw rolündeki Helen Mirren ve Gisele rolünüüstlenen Gal Gadot gibi oyuncuların Hızlı ve Öfkeli 11'de olma olasılığı çok yüksektir.

Dwayne Johnson'ın Hızlı ve Öfkeli 10'un bir sahnede görünmesi üzerine Hızlı ve Öfkeli 11'e geri döneceği tahmin ediliyor. Böylelikle Bu varsayımlara bakıldığı takdirde Hızlı ve Öfkeli 11 filminin kadrosunda Vin Diesel, Jason Statham, Helen Mirren, Gal Gadot ve Dwayne Johnson'ın olacağı öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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