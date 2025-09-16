Robert Redford kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı? Hollywood yıldızı Redford hayatını kaybetti!
Hollywood sinemasının unutulmaz isimlerinden, Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 89 yaşında Utah’taki evinde hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Robert Redford kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı merak edildi.
Robert Redford kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı soruları gündemde yerini aldı. Birçok filmde rol alan ve aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturan ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini derinden üzdü.
ROBERT REDFORD KİMDİR?
Robert Redford, tam adıyla Charles Robert Redford Jr. 18 Ağustos 1936 doğumlu Amerikalı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve aktivisttir. Sinema dünyasında hem oyuncu hem yönetmen olarak iz bırakan Redford, Sundance Film Festivali’nin kurucusu olarak da tanınır.
Kariyeri boyunca bağımsız sinemanın gelişmesine katkıda bulunmuş, politik ve toplumsal temaları işlerken sanatsal yaklaşımıyla dikkat çekmiştir. “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “All the President’s Men” ve “The Horse Whisperer” gibi filmlerle hafızalara kazınmıştır.
ROBERT REDFORD KAÇ YAŞINDAYDI?
Hollywood efsanesi Robert Redford 16 Eylül 2025 tarihinde Utah’taki evinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sinemaya yaptığı katkılarla akıllarda kalmıştır.
ROBERT REDFORD HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Robert Redford’un Oyuncu Olarak Rol Aldığı Filmler
1960 - Tall Story - Basketball Player - Joshua Logan
1962 - War Hunt - Private Roy Loomis - Denis Sanders
1965 - Inside Daisy Clover - Wade Lewis - Robert Mulligan
1965 - Situation Hopeless… But Not Serious - Yüzbaşı Hank Wilson - Gottfried Reinhardt
1966 - This Property Is Condemned - Owen Legate - Sydney Pollack
1966 - The Chase - Charlie 'Bubber' Reeves - Arthur Penn
1967 - Barefoot in the Park - Paul Bratter - Gene Saks
1969 - Butch Cassidy and the Sundance Kid - Sundance Kid - George Roy Hill
1969 - Tell Them Willie Boy Is Here - Şerif yardımcısı Christopher 'Coop' Cooper - Abraham Polonsky
1969 - Downhill Racer - David Chappellet - Michael Ritchie
1970 - Little Fauss and Big Halsy - Halsy Knox - Sidney J. Furie
1972 - Jeremiah Johnson - Jeremiah Johnson - Sydney Pollack
1972 - The Candidate - Bill McKay - Michael Ritchie
1972 - The Hot Rock - John Archibald Dortmunder - Peter Yates
1973 - The Sting - Johnny Hooker - George Roy Hill
1973 - The Way We Were - Hubbell Gardiner - Sydney Pollack
1974 - The Great Gatsby - Jay Gatsby - Jack Clayton
1975 - Three Days of the Condor - Joseph Turner / Akbaba - Sydney Pollack
1975 - The Great Waldo Pepper - Waldo Pepper - George Roy Hill
1976 - All the President's Men - Bob Woodward - Alan J. Pakula
1977 - A Bridge Too Far - Binbaşı Julian Cook - Richard Attenborough
1979 - The Electric Horseman - Norman 'Sonny' Steele - Sydney Pollack
1980 - Brubaker - Henry Brubaker - Stuart Rosenberg
1984 - The Natural - Roy Hobbs - Barry Levinson
1985 - Out of Africa - Denys Finch Hatton - Sydney Pollack
1986 - Legal Eagles - Tom Logan - Ivan Reitman
1990 - Havana - Jack Weil - Sydney Pollack
1992 - Sneakers - Martin "Marty" Bishop - Phil Alden Robinson
1992 - Incident at Oglala - Anlatıcı - Michael Apted
1993 - Indecent Proposal - John Gage - Adrian Lyne
1993 - La Classe américaine - Steven - Michel Hazanavicius & Dominique Mézerette
1996 - Up Close & Personal - Warren Justice - Jon Avnet
1998 - The Horse Whisperer - Tom Booker - Kendisi (Aynı zamanda yapımcı)
2001 - The Last Castle - Korgeneral Eugene Irwin - Rod Lurie
2001 - Spy Game - Nathan D. Muir - Tony Scott
2004 - The Clearing - Wayne Hayes - Pieter Jan Brugge
2005 - An Unfinished Life - Einar Gilkyson - Lasse Hallström
2006 - Charlotte's Web - Ike the Horse - Gary Winick (Seslendirme)
2007 - Lions for Lambs - Dr. Stephen Malley - Kendisi (Aynı zamanda yapımcı)
2012 - The Company You Keep - Jim Grant / Nick Sloan
2013 - All Is Lost - Our Man - J.C. Chandor
2014 - Captain America: The Winter Soldier - Alexander Pierce - Anthony & Joe Russo
2015 - A Walk in the Woods - Bill Bryson - Ken Kwapis (Aynı zamanda yapımcı)
2015 - Truth - Dan Rather - James Vanderbilt
2016 - Pete's Dragon - Bay Meacham - David Lowery
2017 - The Discovery - Thomas Harbor - Charlie McDowell
2017 - Our Souls at Night - Louis Waters - Ritesh Batra (Aynı zamanda yapımcı)
2018 - The Old Man & the Gun - Forrest Tucker - David Lowery (Aynı zamanda yapımcı)
2018 - Buttons - Anlatıcı (seslendirme) - Tim Janis
2019 - Avengers: Endgame - Alexander Pierce - Anthony & Joe Russo
Robert Redford’un Yönetmen Olarak Çalıştığı Filmler
Ordinary People (1980)
The Milagro Beanfield War (1988)
A River Runs Through It (1992)
Quiz Show (1994)
The Horse Whisperer (1998) - Aynı zamanda yapımcı
Lions for Lambs (2007) - Aynı zamanda yapımcı
ROBERT REDFORD NEDEN ÖLDÜ?
Robert Redford’un ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı. Evinde öldüğü bilinen ünlü yıldızın ölüm sebebine ilişkim gelecek detaylı açıklamalar bekleniyor.