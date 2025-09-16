Robert Redford kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı? Hollywood yıldızı Redford hayatını kaybetti!

Robert Redford kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı soruları gündemde yerini aldı. Birçok filmde rol alan ve aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturan ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini derinden üzdü.

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Robert Redford, tam adıyla Charles Robert Redford Jr. 18 Ağustos 1936 doğumlu Amerikalı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve aktivisttir. Sinema dünyasında hem oyuncu hem yönetmen olarak iz bırakan Redford, Sundance Film Festivali’nin kurucusu olarak da tanınır.

Kariyeri boyunca bağımsız sinemanın gelişmesine katkıda bulunmuş, politik ve toplumsal temaları işlerken sanatsal yaklaşımıyla dikkat çekmiştir. “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, “All the President’s Men” ve “The Horse Whisperer” gibi filmlerle hafızalara kazınmıştır.

ROBERT REDFORD KAÇ YAŞINDAYDI?

Hollywood efsanesi Robert Redford 16 Eylül 2025 tarihinde Utah’taki evinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sinemaya yaptığı katkılarla akıllarda kalmıştır.

ROBERT REDFORD HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Robert Redford’un Oyuncu Olarak Rol Aldığı Filmler

1960 - Tall Story - Basketball Player - Joshua Logan

1962 - War Hunt - Private Roy Loomis - Denis Sanders

1965 - Inside Daisy Clover - Wade Lewis - Robert Mulligan

1965 - Situation Hopeless… But Not Serious - Yüzbaşı Hank Wilson - Gottfried Reinhardt

1966 - This Property Is Condemned - Owen Legate - Sydney Pollack

1966 - The Chase - Charlie 'Bubber' Reeves - Arthur Penn

1967 - Barefoot in the Park - Paul Bratter - Gene Saks

1969 - Butch Cassidy and the Sundance Kid - Sundance Kid - George Roy Hill

1969 - Tell Them Willie Boy Is Here - Şerif yardımcısı Christopher 'Coop' Cooper - Abraham Polonsky

1969 - Downhill Racer - David Chappellet - Michael Ritchie

1970 - Little Fauss and Big Halsy - Halsy Knox - Sidney J. Furie

1972 - Jeremiah Johnson - Jeremiah Johnson - Sydney Pollack

1972 - The Candidate - Bill McKay - Michael Ritchie

1972 - The Hot Rock - John Archibald Dortmunder - Peter Yates

1973 - The Sting - Johnny Hooker - George Roy Hill

1973 - The Way We Were - Hubbell Gardiner - Sydney Pollack

1974 - The Great Gatsby - Jay Gatsby - Jack Clayton

1975 - Three Days of the Condor - Joseph Turner / Akbaba - Sydney Pollack

1975 - The Great Waldo Pepper - Waldo Pepper - George Roy Hill

1976 - All the President's Men - Bob Woodward - Alan J. Pakula

1977 - A Bridge Too Far - Binbaşı Julian Cook - Richard Attenborough

1979 - The Electric Horseman - Norman 'Sonny' Steele - Sydney Pollack

1980 - Brubaker - Henry Brubaker - Stuart Rosenberg

1984 - The Natural - Roy Hobbs - Barry Levinson

1985 - Out of Africa - Denys Finch Hatton - Sydney Pollack

1986 - Legal Eagles - Tom Logan - Ivan Reitman

1990 - Havana - Jack Weil - Sydney Pollack

1992 - Sneakers - Martin "Marty" Bishop - Phil Alden Robinson

1992 - Incident at Oglala - Anlatıcı - Michael Apted

1993 - Indecent Proposal - John Gage - Adrian Lyne

1993 - La Classe américaine - Steven - Michel Hazanavicius & Dominique Mézerette

1996 - Up Close & Personal - Warren Justice - Jon Avnet

1998 - The Horse Whisperer - Tom Booker - Kendisi (Aynı zamanda yapımcı)

2001 - The Last Castle - Korgeneral Eugene Irwin - Rod Lurie

2001 - Spy Game - Nathan D. Muir - Tony Scott

2004 - The Clearing - Wayne Hayes - Pieter Jan Brugge

2005 - An Unfinished Life - Einar Gilkyson - Lasse Hallström

2006 - Charlotte's Web - Ike the Horse - Gary Winick (Seslendirme)

2007 - Lions for Lambs - Dr. Stephen Malley - Kendisi (Aynı zamanda yapımcı)

2012 - The Company You Keep - Jim Grant / Nick Sloan

2013 - All Is Lost - Our Man - J.C. Chandor

2014 - Captain America: The Winter Soldier - Alexander Pierce - Anthony & Joe Russo

2015 - A Walk in the Woods - Bill Bryson - Ken Kwapis (Aynı zamanda yapımcı)

2015 - Truth - Dan Rather - James Vanderbilt

2016 - Pete's Dragon - Bay Meacham - David Lowery

2017 - The Discovery - Thomas Harbor - Charlie McDowell

2017 - Our Souls at Night - Louis Waters - Ritesh Batra (Aynı zamanda yapımcı)

2018 - The Old Man & the Gun - Forrest Tucker - David Lowery (Aynı zamanda yapımcı)

2018 - Buttons - Anlatıcı (seslendirme) - Tim Janis

2019 - Avengers: Endgame - Alexander Pierce - Anthony & Joe Russo

Robert Redford’un Yönetmen Olarak Çalıştığı Filmler

Ordinary People (1980)

The Milagro Beanfield War (1988)

A River Runs Through It (1992)

Quiz Show (1994)

The Horse Whisperer (1998) - Aynı zamanda yapımcı

Lions for Lambs (2007) - Aynı zamanda yapımcı

ROBERT REDFORD NEDEN ÖLDÜ?

Robert Redford’un ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı. Evinde öldüğü bilinen ünlü yıldızın ölüm sebebine ilişkim gelecek detaylı açıklamalar bekleniyor.