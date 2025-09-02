‘Yeşil Yol’ filminin unutulmaz yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti

CBC News'un internet sitesindeki habere göre, Kanadalı aktörün menajeri, 73 yaşındaki Greene'nin vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene'nin huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.

GRAHAM GREENE’NİN ÖLÜM NEDENİ…

Oyuncunun menajeri, Greene'nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ve anma töreniyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını aktardı.

Greene, 1990 yapımı "Kurtlarla Dans" filmindeki "Kicking Bird" rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

DENEYİMLİ KARAKTER OYUNCUSUYDU

1952 doğumlu olan Greene, özellikle Hollywood yapımlarında yer alan deneyimli bir karakter oyuncusu… En çok bilinen rolleri arasında;

• "Dances with Wolves" (Kurtlarla Dans) filmindeki Kızılderili karakteri Kicking Bird rolü,

• "The Green Mile" (Yeşil Yol) filmindeki Arlen Bitterbuck rolü,

• "Thunderheart" ve

• "Casino" gibi yapımlardaki performansları sayılabilir.