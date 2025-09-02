Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > ‘Yeşil Yol’ filminin unutulmaz yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti

‘Yeşil Yol’ filminin unutulmaz yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
‘Yeşil Yol’ filminin unutulmaz yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Kurtlarla Dans" ve "Yeşil Yol" filmlerindeki performanslarıyla tanınan Kanadalı aktör Graham Greene’nin 73 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

CBC News'un internet sitesindeki habere göre, Kanadalı aktörün menajeri, 73 yaşındaki Greene'nin vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene'nin huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile duyuruyoruz" ifadesine yer verildi.

GRAHAM GREENE’NİN ÖLÜM NEDENİ…

Oyuncunun menajeri, Greene'nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ve anma töreniyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını aktardı.

Greene, 1990 yapımı "Kurtlarla Dans" filmindeki "Kicking Bird" rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

‘Yeşil Yol’ filminin unutulmaz yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti - 1. Resim

DENEYİMLİ KARAKTER OYUNCUSUYDU

1952 doğumlu olan Greene, özellikle Hollywood yapımlarında yer alan deneyimli bir karakter oyuncusu… En çok bilinen rolleri arasında;

•    "Dances with Wolves" (Kurtlarla Dans) filmindeki Kızılderili karakteri Kicking Bird rolü,
•    "The Green Mile" (Yeşil Yol) filmindeki Arlen Bitterbuck rolü,
•    "Thunderheart" ve
•    "Casino" gibi yapımlardaki performansları sayılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a duygusal veda: Çocukluk hayalini bu formayla süsledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dilan Çıtak’tan imalı paylaşım! ‘Bugün vedalaştım’ sözleri ayrılık İddialarını alevlendirdi - MagazinBoşanıyorlar mı? ‘Vedalaştım’ sözleri dikkat çektiNilperi Şahinkaya’nın annesinin cenazesinde gülümsediği görüntüler X’te tartışmaya neden oldu - MagazinAnnesinin cenazesinde gülümsediği görüntüler tepki çekti’Aile’ dizisindeki sahne krize dönüştü! Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan işten çıkarıldı - MagazinSahne krize dönüştü! Dublörü işinden olduBurcu Binici canlı yayında bayıldı! Cnbc-e ekranlarında korkutan anlar - MagazinÜnlü oyuncu canlı yayında bayıldı!MasterChef'te elenen isim belli oldu! Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladı - MagazinElenen isim belli oldu: Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladıTuğçe Kandemir'in zor anları! Sahneye çıkarken yere kapaklandı - MagazinÜnlü şarkıcı sahnede kaza geçirdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...