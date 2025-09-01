Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler?
"Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Çöpçüler Kralı filmi 15. Antalya Film Festivali'nde senarist Umur Bugay'a 'En İyi Senaryo', usta oyuncu Şener Şen'e ise ' En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini getirmiştir.
Çöpçüler Kralı’nın konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulatılıyor. Başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı yapım bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor.
Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı komedi filmi Çöpçüler Kralı’nın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.
ÇÖPÇÜLER KRALI'NIN KONUSU NEDİR?
Matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, Hacer'e sevdalanmıştır. Ancak Hacer, zabıta memuruna gönül vermiştir ve erkek kardeşleri bu evliliğe karşıdır.
Parasız Apti, Hacer'in kalbini kazanmak için her yolu dener. Tesadüf eseri girdiği bir mekanda şansı döner ve hayallerine yaklaşır.
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in büyük abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino patronu
İhsan Bilsev - Patronun adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in annesi
Nermin Özses - Hacer'in annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman sakini
Selim Naşit - Bakkal
Ferdi Akarnur - Tüpçü
Ali İnce - Hacer'in kardeşi
ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?
Çöpçüler Kralı, İstanbul'un Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekilmiştir.
Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir.