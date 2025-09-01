Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler?

Çöpçüler Kralı’nın konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulatılıyor. Başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı yapım bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor.

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı komedi filmi Çöpçüler Kralı’nın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

ÇÖPÇÜLER KRALI'NIN KONUSU NEDİR?



Matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, Hacer'e sevdalanmıştır. Ancak Hacer, zabıta memuruna gönül vermiştir ve erkek kardeşleri bu evliliğe karşıdır.

Parasız Apti, Hacer'in kalbini kazanmak için her yolu dener. Tesadüf eseri girdiği bir mekanda şansı döner ve hayallerine yaklaşır.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?



Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in büyük abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino patronu

İhsan Bilsev - Patronun adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in annesi

Nermin Özses - Hacer'in annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman sakini

Selim Naşit - Bakkal

Ferdi Akarnur - Tüpçü

Ali İnce - Hacer'in kardeşi

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?



Çöpçüler Kralı, İstanbul'un Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekilmiştir.

