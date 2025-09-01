Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler?

Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Çöpçüler Kralı filmi 15. Antalya Film Festivali'nde senarist Umur Bugay'a 'En İyi Senaryo', usta oyuncu Şener Şen'e ise ' En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini getirmiştir.

Çöpçüler Kralı’nın konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulatılıyor. Başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı yapım bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor.

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı komedi filmi Çöpçüler Kralı’nın konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler? - 1. Resim

ÇÖPÇÜLER KRALI'NIN KONUSU NEDİR?

Matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, Hacer'e sevdalanmıştır. Ancak Hacer, zabıta memuruna gönül vermiştir ve erkek kardeşleri bu evliliğe karşıdır.

Parasız Apti, Hacer'in kalbini kazanmak için her yolu dener. Tesadüf eseri girdiği bir mekanda şansı döner ve hayallerine yaklaşır. 

Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler? - 2. Resim

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in büyük abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino patronu
İhsan Bilsev - Patronun adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in annesi
Nermin Özses - Hacer'in annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman sakini
Selim Naşit - Bakkal
Ferdi Akarnur - Tüpçü
Ali İnce - Hacer'in kardeşi

Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler? - 3. Resim

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı, İstanbul'un Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekilmiştir.

Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak?Savunmada 'Top 100' başarısı! 5 Türk şirketi dünyanın en prestijli listesine girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri! - HaberlerSüper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri!Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak? - HaberlerBeşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak?Gözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim? - HaberlerGözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim?Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman? - HaberlerWednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman?Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? - HaberlerKadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var?Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? - HaberlerMevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...