Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı geliyor! 2024'te Ekim Kasım gibi gerçekleşecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatlıkta yeni düzenlemenin başlatıldığını açıkladı. Avukatların mesleki hayatını geliştirmeye yönelik adımlar atıldı. Mesleğe girişte Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı geliyor. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı kimler için? Yılda kaç defa? Tüm merak edilenler haberimizde.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 5 Nisan Avukatlar günü nedeniyle Ankara 2 No'lu Baro'nun düzenlediği iftar programında yaptığı açıklamaların ardından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, sorusu gündem oldu. Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirilecek sınav protokolü merak konusu oldu. Peki, Hukuk mesleklerine giriş sınavı yılda kaç defa? Hangi meslekler var? İşte detaylar...

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NEDİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için, başarı şartı gerektiren bir sınavdır. Bu uygulamada hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilir.

AVUKATLIK SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatlıkta yeni düzenlemeyi duyurdu. Tunç, "Avukat adayları öncelikle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanması gerekecek. 2024'te Ekim - Kasım gibi Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı gerçekleştireceğiz" dedi.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI KİMLER İÇİN?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına Türkiye'de hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip Türkiye'deki hukuk fakülteleri müfredatlarına göre eksik olan derslerden sınava girip başarılı olup denklik belgesi alanlar girebilir.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI YILDA KAÇ DEFA?

Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un 2024 Mart ayında yaptığı açıklamaya göre HMGS yılda 2 kez yapılacaktır. 2024 yılında yılda bir kez yapılacağı öngörülebilir. 2025'ten itibaren HMGS yılda 2 kez yapılacaktır.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI HANGİ MESLEKLER VAR?

Bu sınav, 24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Kanuna göre, 2024 yılından itibaren hukuk fakültesi mezunlarından avukat, hakim, savcı veya noter olmak isteyenler Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na girmek zorundadır.