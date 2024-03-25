Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! Eski sevgilisine özenmiş

Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! Eski sevgilisine özenmiş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! Eski sevgilisine özenmiş

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da adliyede sahte avukatlık yaparken yakalanan ve tutuklanan şüpheli kadının ifadesinde, ”Önceki sevgilim avukattı, bende yanında katiplik yaptım. Avukatlığa özendim” dedi. Sahte avukatın 4 kişiden 3 milyon lira aldığı öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen Betül S. (37) hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada Betül S. isimli kadının avukat cübbesiyle adliyenin önünde, baro lokalinde ve mahkemeler önünde sosyal medyasında paylaşım yaptığı tespit edildi.

AVUKAT LOKALİNDE YAKALANDI

Asayiş şube müdürlüğün bağlı dolandırıcılık büro amirliği ekipleri söz konusu kadını, adliyenin avukat lokalinde yakaladı. Ekipler aynı zamanda kadının evinde yaptığı aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan birçok adli evrak ele geçirildi.

Sahte avukattan 3 milyon liralık vurgun! Eski sevgilisine özenmiş - 1. Resim

4 KİŞİDEN 3 MİLYON LİRA ALMIŞ

Betül S., bir kamu kurumuna ait tanıtım kimlik kartı bastırıp kendisini kamu avukatı ve icra avukatı olarak tanıtmaya başladı. Betül S., ağına düşürdüğü mağdurları icradan ucuz araba almak ve kamuya ait arazileri 49 yıllığına kiralamak vaadi ile dolandırdığı öğrenildi.

Sahte avukat kadının icradan ucuz araba almak ve kamu arazilerini 49 yıllığına kiralamak vaadiyle 4 kişiden 3 milyon TL dolandırdığı öne sürüldü

ESKİ AVUKAT SEVGİLİSİNİN YANINDA KATİPLİK YAPMIŞ

Betül S. emniyetteki ifadesinde, ”Daha önce ki sevgilim avukattı. Bende yanında katiplik yaptım. Avukatlığı özendim. O ortama girmek beni mutlu etti” dedi. Öte yandan, Betül S. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık- kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni doğan bebeğini metruk eve bırakmıştı: Anneye istenen hapis cezası belli oldu - GündemAnneye istenen hapis cezası belli olduKapadokya'da 4 peribacasında restorasyon başladı - GündemKapadokya'da 4 peribacasında restorasyon başladıTaksiciyle yolcu arasında hız kavgası: 'Beni dövüyorlar' deyip bağırdı - GündemTaksiciyle yolcu arasında 'hız' kavgasıKandilli Rasathanesi duyurdu! Adıyaman'da deprem - GündemKandilli Rasathanesi duyurdu! Adıyaman'da depremKimse onları ayıramadı, sopa ve yumruklar havada uçuştu - GündemKimse onları ayıramadı, sopa ve yumruklar havada uçuştuFren yerine gaza basan sürücü, bir kadına çarpıp eve daldı - GündemFren yerine gaza basan sürücü, bir kadına çarpıp eve daldıGara'ya hava harekatı! 2 PKK'lı terörist etkisiz - GündemGara'ya hava harekatı! 2 PKK'lı terörist etkisizArızalanan tekne fırtınayla sürüklendi: 3 kişi kurtarıldı - GündemArızalanan tekne fırtınayla sürüklendi: 3 kişi kurtarıldıKızılırmak'ta korkutan manzara! Sular onlarca metre çekildi - GündemKızılırmak'ta korkutan manzaraSon Hatay anketi! 13 ilçeden sonuçlar geldi - Gündem13 ilçe tek tek açıklandı, arada büyük farklar var
Sonraki Haber Yükleniyor...