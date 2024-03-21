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Haberler > Spor > Trabzonlu avukatlardan adliye önünde sessiz protesto "Sadece adalet bekliyoruz"

Trabzonlu avukatlardan adliye önünde sessiz protesto "Sadece adalet bekliyoruz"

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Spor Haberleri

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan, bitiş düdüğüyle arbede yaşanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları dinmiyor. Olaylar sonrası gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Olaylara karışan 5 kişinin tutuklanması sonrası Trabzon Barosu üyesi bir avukat grubu, Trabzon Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. 61 avukat sessiz protesto gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi sahasında ağırladığı 30.hafta maçında ortalık karıştı. Müsabakayı, sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Maçın bitiminde sahada sevinen Fenerbahçeli futbolcular ile sahaya atlayan taraftarlar arasında kavga çıktı. Güvenlik güçler, zorlukla Fenerbahçeli oyuncuları soyunma odasına götürdü.

Maçın ardından olaylara karışan 13 kişi gözaltına altına alındı. Önceki gün 13 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklanmalar konusunda açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biraz önce bir haber aldık, taraftarlarımızdan birinin tutuklandığını öğrendik. Ben merak ediyorum. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrine sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır. Bunun neresinde adalet var? Taraftarlarımız, sahaya giren taraftarımız yerde dövülünce sahaya girdi. Bu meşru müdafaadır. Ağır cezada yargılanması gereken, oyuncunun kafasını tekmeleyen futbolcudur. Trabzon'da görev yapan görevlilerin üzerindeki formayı çıkartmasını tavsiye ediyorum."

ADLİYE ÖNÜNDE SESSİZ PROTESTO

Yaşananlar sonrası Trabzon Barosu’na üye bir grup avukat, bugün Trabzon Adalet Sarayı önünde toplandı. 5 Trabzonspor taraftarının tutuklanmasına tepki gösteren avukatlar  sessiz protesto gerçekleştirdi. 

Trabzonlu avukatlardan adliye önünde sessiz protesto "Sadece adalet bekliyoruz" - 1. Resim

"Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bırakan 61 avukat, 5 kişinin tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın önderliğinde sessizce bir süre adliye binası önünde bekleyen avukatlar ardından alkışlar eşliğinde ayrıldılar.

Trabzonlu avukatlardan adliye önünde sessiz protesto "Sadece adalet bekliyoruz" - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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