Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim?
Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı Hükümet Kadın 2, bu akşam televizyonda ekrana geliyor. 2013 yapımı filmin çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.

Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Hükümet Kadın 2, Midyat'ın renkli atmosferinde geçen hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu akşam TV'de ekrana gelen Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim? gündeme geldi. 

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 2 filminin çekimleri, serinin ilk filminde olduğu gibi Mardin Midyat ilçesinde gerçekleşti. Midyat'ın dokusu, taş evleri ve kültürel zenginleri filmin atmosferini oluşturan detaylar arasında yer alıyor. 

Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim? - 1. Resim

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI KİM?

Demet Akbağ - Xate Nuroğlu

Sermiyan Midyat - Faruk Doğu

Mahir İpek - İkram

Gülhan Tekin - Fehime Doğu

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Bülent Çolak - Baran Nuroğlu

Dilek Yorulmaz - Zümre Nuroğlu

Burcu Gönder - Güle Nuroğlu

Mine Teber - Sidar Doğu

Osman Alkaş - Veysi Doğu

Mehmet Yaşiru - Abdurrahim Dede

Haki Biçici - Behçet Nuroğlu

Olgun Toker - Adnan Nuroğlu

Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim? - 2. Resim

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU NE?

İlk filminden 7 yıl öncesini anlatan Hükümet Kadın 2 filmi, 1949 yılında geçiyor. Xate, kendisini bekleyen başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk ise bekar olarak hayatına devam ederken Belediye başkanı olmak için çalışır. Xate, Aziz Veysel'i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz Xate ve Faruk'u yeniden karşı karşıya getirir. 

