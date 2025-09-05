Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim?
Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı Hükümet Kadın 2, bu akşam televizyonda ekrana geliyor. 2013 yapımı filmin çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.
Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Hükümet Kadın 2, Midyat'ın renkli atmosferinde geçen hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu akşam TV'de ekrana gelen Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, oyuncuları kim? gündeme geldi.
HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Hükümet Kadın 2 filminin çekimleri, serinin ilk filminde olduğu gibi Mardin Midyat ilçesinde gerçekleşti. Midyat'ın dokusu, taş evleri ve kültürel zenginleri filmin atmosferini oluşturan detaylar arasında yer alıyor.
HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI KİM?
Demet Akbağ - Xate Nuroğlu
Sermiyan Midyat - Faruk Doğu
Mahir İpek - İkram
Gülhan Tekin - Fehime Doğu
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Bülent Çolak - Baran Nuroğlu
Dilek Yorulmaz - Zümre Nuroğlu
Burcu Gönder - Güle Nuroğlu
Mine Teber - Sidar Doğu
Osman Alkaş - Veysi Doğu
Mehmet Yaşiru - Abdurrahim Dede
Haki Biçici - Behçet Nuroğlu
Olgun Toker - Adnan Nuroğlu
HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU NE?
İlk filminden 7 yıl öncesini anlatan Hükümet Kadın 2 filmi, 1949 yılında geçiyor. Xate, kendisini bekleyen başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk ise bekar olarak hayatına devam ederken Belediye başkanı olmak için çalışır. Xate, Aziz Veysel'i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz Xate ve Faruk'u yeniden karşı karşıya getirir.