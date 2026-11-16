İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği programına başvuran öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Program kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde başvurusu olumlu değerlendirilen öğrencilere 20.000 TL eğitim desteği sağlanacak. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başvuruları alınan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için değerlendirme süreci devam ediyor. On binlerce adayın başvurduğu burs programına başvuru sonuçları online olarak ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanması ardından yeni eğitim öğretim döneminde 125 bin üniversite öğrencisine kişi başı 20 bin TL karşılıksız eğitim desteği sağlanacak.

İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 31 Aralık 2026 tarihinde açıklanmıştı. Geçtiğimiz dönemin takvimi göz önüne alındığında, İBB burs sonuçlarının aralık ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Yapılan bilgilendirmeye göre, İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, ödeme takvimine ilişkin bilgilendirmeler öğrencilere başvuru sırasında beyan ettikleri telefon numaraları üzerinden SMS yoluyla yapılacak.



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