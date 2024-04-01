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İBB meclisinde çoğunluk kimde, CHP çoğunluğu sağladı mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İBB meclisinde çoğunluk kimde, CHP çoğunluğu sağladı mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri geride kalırken İstanbul'da 26 ilçeyi ve büyükşehir belediyesini CHP aldı. İBB meclisindeki çoğunluğun kimde olduğu araştırılıyor. İşte, detaylar...

Seçimler geride kalırken İBB meclisinde çoğunluğu hangi partinin oluşturduğu araştırılıyor. Kararların alınması ve belediyenin işleyişi için belediye meclisindeki çoğunluk kazanmak önem arz ediyor. İstanbul'da yüzde 51.09 oy oranı ile yarışı kazanan İmamoğlu'nun mecliste de çoğunluğu kazanıp kazanmadığına dair detaylar haberimizde yer alıyor...

İBB MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK KİMDE?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde oy dağılımı sandıkların tamamının açılmasıyla belli olacak. İstanbul ilçelerinde ağırlıklı üstünlük 26 ilçe ile CHP oldu. AK Parti ise 13 ilçeyi kazandı. İlçe meclislerinde de üstünlüğü kazanan CHP'nin İBB meclisinde de çoğunluğu sağlayacağı düşünülüyor. 

İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNU

İBB meclisinde çoğunluğu CHP'nin oluşturduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları taksi sorunu hakkında da yorumlar yaptı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, daha önce İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine karşı çıkmıştı. Neden olarak ise projenin usul ve esas açısından yasal olmadığını savunuyordu. Ayrıca Aksu ve İBB arasındaki gerilim, plaka ücretleri ve zam talepleri gibi konulardan oluşuyor. Yeni dönemde mecliste çoğunluğu sağlayan partinin CHP olmasıyla İmamoğlu'nun İstanbul'daki taksi sorununa nasıl çözüm getireceği merak ediliyor. 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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