İlk defa yönetici atama takvimi yayınlandı! Sözlü sınav başvuruları 22-25 Nisan arasında alınacak

Öğretmenler için İl İçi İhtiyaç Listeleri duyuruldu. İlk defa müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek olanlar İlk defa yönetici atama takvimini araştırıyor. Peki, atama tercihleri ne zaman yapılacak? İlk defa yönetici atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024 takvimi...

İlk defa yönetici atama takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlardaki müdür ve müdür yardımcılığı kadroları duyuruldu. Peki, ilk defa yönetici olmak isteyenler için nasıl işleyecek? Sözlü sınav komisyonları ne zaman oluşturulacak? Yönetici atama takvimi açıklandı mı? İşte 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi...

YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

İlan edilen kadrolar neticesinde ilk defa müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen personel için süreç resmen başladı. Her il kendi Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinde bulunan duyurular kısmındaki alana il genelinde müdür ve müdür yardımcılığı münhal kadrolarına ulaşabilecek.

İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ 2024

Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarının ilanı 18 Nisan 2024 olacak

Sözlü sınav komisyonları 19 Nisan'da oluşturulacak. Sözlü sınav duyurusunun yapılması ve başvuruların alınması 22-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirileceklerin değerlendirilmesi 26-30 Nisan'da yapılacak. Değerlendirme sonuçlarına itiraz 02-08 Mayıs tarihlerinde alınacak. İtirazların değerlendirilerek sonuçların duyurulması 09-10 Mayıs'ta ilan edilecek.

Eğitim kurumlarının boş bulunan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı sayısının ayrı ayrı tespit edilmesi ve üç katı adayın belirlenmesi süreci 13-14 Mayıs'ta işleyecek.

Sözlü sınav 15-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak, sonuçlar 22 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına itiraz 23-29 Mayıs'ta alınacak. İtirazların değerlendirilerek sonuçların duyurulması 30-31 Mayıs'ta olacak.

Sözlü sınav puanları 03-04 Haziran tarihlerine MEBBİS modülüne girilecek. Görevlendirmeye esas puanların ilanı ise 05 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanlar 06 Haziran'da girilecek.

İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TERCİHLERİNİN ALINMASI

İlk defa yönetici görevlendirme tercihleri. 07-11 Haziran'da alınacak. Başvurularının onaylanması 07-12 Haziran olacak. İlk defa yönetici görevlendirme başvuru sonuçlarının ilanı 14 Haziran'da duyurulacak.

İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve sonuçların ilanı 24-26 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirilenler 12 Temmuz'da göreve başlatılacak.