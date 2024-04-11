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MEB'in ABİDE 2024 uygulaması 81 ilde 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MEB&#039;in ABİDE 2024 uygulaması 81 ilde 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) uygulamasının detayları arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okulda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim vermeyi amaçlayan ABİDE uygulaması nedir, ne zaman başlıyor? ABİDE 2024 uygulamasına kaç öğrenci katılacak? İşte detaylar...

ABİDE araştırması, öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerilerin değerlendirilerek eğitim sistemine geri bildirim sağlama amacı taşıyor. Peki, ABİDE uygulaması nedir, ne zaman başlıyor? ABİDE 2024 uygulamasına kaç öğrenci katılacak? Detayları haberimizde...

MEB'İN ABİDE 2024 UYGULAMASI

ABİDE araştırması, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından tasarlanan 12’nci Kalkınma Planı’ndaki, ‘ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacaktır’ kalkınma hedefine yönelik uygulanacak.  İlk kez 2016 yılında başlayan ABİDE araştırması, her iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

MEB'in ABİDE 2024 uygulaması 81 ilde 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak - 1. Resim

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ulusal izleme araştırmalarından biri olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırmasının 2024 uygulaması, 81 ilde yaklaşık 230 bin öğrencinin katılımıyla 21 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak.  81 ilden örneklem olarak belirlenen 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrenci bu araştırmaya katılacak ve uygulama sonrasında öğrencilerin verdiği açık uçlu soru cevapları, 81 ildeki öğretmenler tarafından puanlanacak.

ABİDE UYGULAMASI SONUÇLARI

ABİDE 2024 uygulaması, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçiyor. 2 yıllık döngüler halinde gerçekleştirilen araştırmanın hedef kitlesi 4, 8 ve 10’ncu sınıf öğrencileri olacak ve Türkçe, matematik ile fen bilimleri alanlarında uygulanacak. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların kullanıldığı araştırmada öğrencilerin ilgi alanlarına ilişkin üst düzey düşünme becerileri değerlendirilecek.

ABİDE 2024 sonuçlarına göre ülke genelinde raporlar hazırlanacak ve her il için özel raporlar oluşturulacak. ABİDE araştırması ulusal bir izleme sınavıdır. Ayrıca araştırma sonucunda her ilin kendine özel durumları ortaya çıkarılacaktır. Türkiye raporu hazırlanmış ve ülkemizin eğitimdeki genel durumu hakkında bu rapor elde edilir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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