Seçimden sonraki gün, 1 Nisan'da okullar tatil oldu! MEB açıkladı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 15:16 - Güncelleme: 28 Mart 2024 15:16 - Güncelleme:

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1 nisanda okul tatil mi, sorusu cevap buldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Nisan'da okulların tatil edilmesi ile ilgili net açıklamada bulundu. Peki, 1 Nisan'da okul var mı, okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İşte tüm merak edilenler...