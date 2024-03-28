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Seçimden sonraki gün, 1 Nisan'da okullar tatil oldu! MEB açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçimden sonraki gün, 1 Nisan&#039;da okullar tatil oldu! MEB açıkladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 nisanda okul tatil mi, sorusu cevap buldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Nisan'da okulların tatil edilmesi ile ilgili net açıklamada bulundu. Peki, 1 Nisan'da okul var mı, okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İşte tüm merak edilenler...

Türkiye 31 Mart seçim günü yerel seçim için oy vermeye gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı 1 Nisan'da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi açıklama MEB'den geldi. 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonra Pazartesi günü okullar tatil mi, 1 Nisan Pazartesi okul var mı?

Seçimden sonraki gün, 1 Nisan'da okullar tatil oldu! MEB açıkladı - 1. Resim

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN OKUL TATİL Mİ?

Pazar günü Türkiye genelinde okullarda sandıklar kurulacak ve oy kullanma işlemi gerçekleşecek. Bu kapsamda MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildi.

1 Nisan 2024 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.

Seçimden sonraki gün, 1 Nisan'da okullar tatil oldu! MEB açıkladı - 2. Resim

Milli Eğitim Bakanlığı 1 Nisan'da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi yazığı Valiliklere gönderdi. Detaylar şöyle;

Yazıda; " Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir." 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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