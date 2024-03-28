1 Nisan'da okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini duyurdu.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda seçim sonrası eğitim öğretimin hazır hâle getirilmesi için 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edildi.

EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENECEK

Resmi yazıyı Valiliklere gönderen Bakanlık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, hazır hale getirilmesi bakımından 1 Nisan günü tatil edilmiştir. Okulların tatil edildiği 1 Nisan günü, üzerlerinde bulunan ders, varsa ek ders, yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır."