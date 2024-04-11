Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MEB, yapay zeka uygulamaları eğitim kursu 16-20 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek

MEB, yapay zeka uygulamaları eğitim kursu 16-20 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MEB, yapay zeka uygulamaları eğitim kursu 16-20 Nisan&#039;da Ankara&#039;da düzenlenecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu başlıyor. Gözler ise eğitimin detaylarına çevrildi. Yapay Zeka eğitimi YEĞİTEK bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından düzenlenecek. Peki, MEB, yapay zeka uygulamaları eğitim kursu nerede, ne zaman? Eğitimde yapay zeka uygulamaları nelerdir? Yapay zeka eğitim programı nedir? Tüm merak edilenler haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı  Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu verecek. Kurs, yapay zeka araçları, blok tabanlı yapay zeka uygulamaları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme başlıkları ile yapılacak. Peki,  MEB, yapay zeka uygulamaları eğitim kursu nerede, ne zaman? Eğitimde yapay zeka uygulamaları nelerdir? Yapay zeka eğitim programı nedir? İşte detaylar...

MEB YAPAY ZEKA UYGULAMALARI EĞİTİM KURSU

Temel Yapay Zeka Uygulamaları Eğitimi, katılımcılara yapay zeka (YZ) teknolojilerinin temel kavramlarını ve uygulamalarını öğreten bir eğitim programıdır. Bu eğitim, genellikle algoritma geliştirme, veri analizi, makine öğrenimi, derin öğrenme gibi YZ'nin temel alanlarına odaklanır.

MEB, yapay zeka uygulamaları eğitim kursu 16-20 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek - 1. Resim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğünce 16-20 Nisan'da Ankara'da "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlenecek. Kurs 120 katılımcıyla uygulamalı gerçekleştirilecek.

Kursa katılan eğitmenler, Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ndeki tedbirler gereği aldıkları bu eğitimleri mahallinde de düzenleyecek.

Kurs için Öğretmen Bilişim Ağı'nda yayımlanan yapay zeka alanında ilgili kursları tamamlayan Fatih Projesi eğitmenleri, kursiyer olarak seçildi.

MEB, yapay zeka uygulamaları eğitim kursu 16-20 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek - 2. Resim

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ NEDİR?

Temel Yapay Zeka Uygulamaları Eğitimi, katılımcılara yapay zeka (YZ) teknolojilerinin temel kavramlarını ve uygulamalarını öğreten bir eğitim programıdır. Bu eğitim, genellikle algoritma geliştirme, veri analizi, makine öğrenimi, derin öğrenme gibi YZ'nin temel alanlarına odaklanır.

İlgili Haberler

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı 2. ve 3. günü açık olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı 2. ve 3. günü açık olacak - HaberlerZincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı 2. ve 3. günü açık olacakBorsa 15 Nisan Pazartesi günü açılacak - HaberlerBorsa 15 Nisan Pazartesi günü açılacakEngin ve Dilan Polat çifti bayramda mesaj gönderdi - HaberlerEngin ve Dilan Polat çifti bayramda mesaj gönderdiRamazan Bayramı tatilinin 5. gününde 618 trafik kazasında 38 vatandaş hayatını kaybetti - HaberlerRamazan Bayramı tatilinin 5. gününde 618 trafik kazasında 38 vatandaş hayatını kaybettiFenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak - HaberlerFenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacakAnneye babaya kardeşe eşe bayram mesajları 2024... Dualı, ayetli Ramazan Bayramı mesajları - HaberlerAnneye babaya kardeşe eşe bayram mesajları 2024... Dualı, ayetli Ramazan Bayramı mesajları
Sonraki Haber Yükleniyor...