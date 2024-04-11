MEB, yapay zeka uygulamaları eğitim kursu 16-20 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek

Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu başlıyor. Gözler ise eğitimin detaylarına çevrildi. Yapay Zeka eğitimi YEĞİTEK bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından düzenlenecek. Peki, MEB, yapay zeka uygulamaları eğitim kursu nerede, ne zaman? Eğitimde yapay zeka uygulamaları nelerdir? Yapay zeka eğitim programı nedir? Tüm merak edilenler haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu verecek. Kurs, yapay zeka araçları, blok tabanlı yapay zeka uygulamaları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme başlıkları ile yapılacak. Peki, MEB, yapay zeka uygulamaları eğitim kursu nerede, ne zaman? Eğitimde yapay zeka uygulamaları nelerdir? Yapay zeka eğitim programı nedir? İşte detaylar...

MEB YAPAY ZEKA UYGULAMALARI EĞİTİM KURSU

Temel Yapay Zeka Uygulamaları Eğitimi, katılımcılara yapay zeka (YZ) teknolojilerinin temel kavramlarını ve uygulamalarını öğreten bir eğitim programıdır. Bu eğitim, genellikle algoritma geliştirme, veri analizi, makine öğrenimi, derin öğrenme gibi YZ'nin temel alanlarına odaklanır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğünce 16-20 Nisan'da Ankara'da "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlenecek. Kurs 120 katılımcıyla uygulamalı gerçekleştirilecek.

Kursa katılan eğitmenler, Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ndeki tedbirler gereği aldıkları bu eğitimleri mahallinde de düzenleyecek.

Kurs için Öğretmen Bilişim Ağı'nda yayımlanan yapay zeka alanında ilgili kursları tamamlayan Fatih Projesi eğitmenleri, kursiyer olarak seçildi.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ NEDİR?

Temel Yapay Zeka Uygulamaları Eğitimi, katılımcılara yapay zeka (YZ) teknolojilerinin temel kavramlarını ve uygulamalarını öğreten bir eğitim programıdır. Bu eğitim, genellikle algoritma geliştirme, veri analizi, makine öğrenimi, derin öğrenme gibi YZ'nin temel alanlarına odaklanır.