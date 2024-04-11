Özel yeteneğe özel atölye! 170 yapay zekâ atölyesi kuruldu

MEB, özel yetenekli öğrencilerin kapasitesini artırmak için programlar geliştiriyor. 170 yapay zekâ atölyesi kuruldu; gençlere teknoloji desteği verildi. 15 tematik alanda, 60 e-İçerik üretimi için de çalışma yapılıyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Özel yetenekli öğrencilerin, mümkün olan en erken dönemde ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamlarında ve araçlarla desteklenmesi için “BİLSEM’lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”ni hayata geçiren Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu doğrultuda 109 adet atölyenin yapımını tamamladı. Ayrıca 2021-2025 yıllarını kapsayan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi çerçevesinde 40 adet yapay zekâ atölyesi kurulurken, kamu ve özel sektör temsilcilerinin destekleriyle açılan 21 adet daha yapay zekâ atölyesi ile birlikte toplam 170 adet atölye özel yetenekli öğrencilerin kullanımına sunuldu. Ayrıca, bu öğrencilerin teknolojiyi etkin kullanmaları ve bilgi işlemsel düşünme yeteneklerini güçlendirmeleri amacıyla “Bilim ve Sanat Merkezleri Yapay Zekâ Uygulamaları Atölye Programı” hazırlandı. Programda, yapay zekânın temelleri, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, doğal dil işleme, bulanık mantık, yapay zekâ ve etik, proje geliştirme ve problem çözme öğrenme alanlarına ilişkin içeriklerden oluşan 35 farklı etkinlik yer alıyor. Öte yandan, özel yetenekli öğrencilerin elektronik eğitim içeriklerindeki öğrenme ortamlarında yer alması için de 15 tematik alanda 60 e-İçerik, 20 eğitsel oyun üretildi.