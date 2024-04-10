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Haberler > Teknoloji > Yapılan testlerde yapay zekanın çocuk taklidi yapabildiği ortaya çıktı!

Yapılan testlerde yapay zekanın çocuk taklidi yapabildiği ortaya çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapılan testlerde yapay zekanın çocuk taklidi yapabildiği ortaya çıktı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmalara göre, gelişmiş yapay zeka modellerinin kendilerini daha aptal göstermekte oldukça başarılılar.

Almanya'da bulunan Humboldt Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, büyük dil modelleri (LLM) ile "zihin teorisi" üzerine yaptıkları araştırmalarda, yapay zekaların olduklarından çok daha saf ve aptal gibi davranabildiğini ortaya çıkardı. 

Yapılan deneyde yapay zekadan bir çocuk gibi davranması istenildiğinde yapay zekanın bunu yapabildiği ortaya çıktı. 

Yapılan testlerde yapay zekanın çocuk taklidi yapabildiği ortaya çıktı! - 1. Resim

Araştırmanın baş yazarı olan Humboldt Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Psikodilbilim Uzmanı Anna Maklova, "Psikodilbilim sayesinde çocukların çeşitli yaşlarda neler yapabileceğine dair nispeten daha kapsamlı bir anlayışa sahibiz. Özellikle zihin teorisi, çocuğun iç dünyasını keşfettiği ve basit istatistiksel kalıplarla kolayca taklit edilemediği için önemli rol oynar." ifadelerini kullandı. 

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YAPAY ZEKA ÇOCUK GİBİ DAVRANABİLİYOR 

Araştırmacılar, ChatGPT 4'ün "olduğundan daha az zeki" davranıp davranmadığını görmek için yapay zekadan bir ile altı arasında değişen çocuklar gibi cevaplar vermesini istedi. Yapılan 1000'den fazla deneyde GPT-4'ün oluşturduğu çocuk karakterlerinin da bilişsel anlamda gerçek çocuklar gibi "geliştiği" ortaya çıktı. Webtekno'nun aktardığı bilgilere göre yapay zekanın kendini olduğundan daha az zeki gösterebildiği anlaşılıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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