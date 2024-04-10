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Haberler > Teknoloji > Netflix film departmanında çalışanları işten çıkartıyor!

Netflix film departmanında çalışanları işten çıkartıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Netflix film departmanında çalışanları işten çıkartıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix'in film bölümünde yeniden yapılanmadan dolayı 15 çalışanını işten çıkaracağı bildiriliyor.

Netflix filmleri artık her biri kendi yapılanmasına ve yöneticilerine sahip olacak şekilde dört kategoride yeniden şekilleniyor. Her farklı kategoride bulunacak olan 4 farklı yönetici kendi bölümünde yapılan filmleri denetleyecek.

Technopat'ın raporuna göre bu yeni yapılanma, şirketin film içeriklerini türlerine göre daha iyi odaklanmayı amaçlıyor.

Netflix film departmanında çalışanları işten çıkartıyor! - 1. Resim

Film bölümündeki yaklaşık 15 kişi içten çıkarılacağı için yeniden yapılanma bazı personel değişikliklerini beraberinde getiriyor. Bu, Netflix'in büyük bir yeniden yapılanma olarak adlandırdığı bir operasyon. Böylece her tür bölüm ayrı yöneticelere rapor verecek özel geliştirme, yapım ve pazarlama ekipleri olacak. 

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Netflix, bu yapılanma sayesinde kendi ürettiği filmlere daha fazla odaklanabilecek ve denetleyebilecek. Şirket, türlerin ayrılmasıyla yöneticilerin belirli kitleleri daha iyi hedefleyebileceğini ve projeler arasında sinerji bulabileceğini düşünüyor. Zamanla Netflix kütüphanesine daha kaliteli içerikler gelecek gibi görünüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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