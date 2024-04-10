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Microsoft kuantum bilgisayarların hatalarını en aza indirmeyi başardı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Microsoft kuantum bilgisayarların hatalarını en aza indirmeyi başardı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Microsoft ve Quantinuum işbirliğinde yapılan deney, yeni bir teknolojiyle kuantum bilgisayarların hatalarını en aza indirmeyi başardıklarını açıkladı. Araştırmacılar hata oranının 100 binde 1 olduğunu belirledi.

Kuantum bilgisayarlar, günümüzde kullandığımız bilgisayarlar karşısında hem performans hem de hız açısından büyük umut vaat ediyor. Fakat çok fazla hata yapmaları bu yeni nesil teknolojinin en büyük sorunları arasında geliyor.

Araştırmacılar genellikle gereğinden fazla kübit ekleyerek ve hata düzeltme teknikleri ile bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Kuantum bit anlamına gelen kübitler, kuantum bilgisayarlardaki temel bilgi birimini ifade ediyor. Klasik bilgisayar dili olan 0 veya 1 gibi iki durumdan sadece birinde bulunabilen kübitler, aynı anda birden fazla durumda olabiliyor ve tutarsızlığa neden oluyor. Süperpozisyon denen bu olgu kuantum bilgisayarların temelini oluşturuyor.

Microsoft kuantum bilgisayarların hatalarını en aza indirmeyi başardı! - 1. Resim

Kübitlerin ortamdaki en ufak değişiklikte bile hata vermesi sorununu çözmek için deneyler yapan Microsoft, Quantinuum'un fiziksel kübitlerine kendi yazdığı bir hata düzeltme algoritması uygulayarak 30 fiziksel kübitten 4 kübit elde etti. Kübit sanallaştırma sistemi denen bu yöntemle araştırmacılar, kuantum bilgisayarlarda 14 bin deneyi hiçbir hata olmadan gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

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Reuters'in aktardığı bilgilere göre bilim insanları yaptıkları diğer testlerde hata oranının 100 binde bir olduğunu tespit etti. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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