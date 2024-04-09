Google Cloud Next 2024 etkinliğinde neler duyuruldu?

Google'ın Cloud Next 2024 etkinliği Perşembe gününe kadar Las Vegas'ta gerçekleşecek. Etkinlikte Google'ın geliştirdiği Gemini'den yapay zekaya, yeni uygulamalar ve güvenliğe kadar her konuda bulut odaklı pek çok yeni uygulama duyurulacak.

Geçen yılki etkinlik, 2019'dan bu yana düzenlenen ilk yüz yüze Cloud Next etkinliğiydi ve Google sahneye çıkarak Gmail içi Duet AI ve diğer birçok duyuruyla yapay zekaya olan bağlılığını, üretken yapay zekanın güvenlik sektöründe ne kadar etkili olduğunu, diğer kurumsal odaklı geliştirdiği yazılımlarını ve yeni çıkartacağı ürünleri sergilemişti.

Google Cloud Next canlı yayınını izlemek için vaktiniz yoksa sizler için etkinliği en önemli kısımlarını aşağıda özetledik.

GEMİNİ ARTIK VERİ TABANLARINA ERİŞEBİLİYOR

Google, Last Vegas'ta düzenlenen yıllık Cloud Next konferansında, Gemini tarafından desteklenen ve şirketin ifadesiyle "veritabanı yolculuğunun tüm yönlerini basitleştiren" bir özellikler koleksiyonu olan Veritabanlarında Gemini'nin halka açık ön izlemesini duyurdu.

Daha az jargonlu bir dille ifade edersek Gemini in Databases, uygulama veritabanları oluşturan, izleyen ve taşıyan Google Cloud müşterilerine yönelik yapay zeka destekli, geliştirici odaklı araçlardan oluşan bir pakettir.

ARTIK İŞLETMELER KENDİ GOOGLE CLOUD SERVİSLERİNE SAHİP OLABİLECEK

Google daha önce yaptığı duyuruda Google Cloud servisini iş ortaklarının kullanımına sunmuştu şimdi daha çok ortaklıklara odaklanıyor.

GÜVENLİK ARAÇLARI ARTIK DAHA FAZLA YAPAY ZEKA KULLANACAK

Google, büyük şirketlere yönelik bir dizi yeni ürün ve özellik içeren üretken yapay zeka destekli güvenlik araçları serisine katılıyor. Bunlar arasında potansiyel olarak kötü amaçlı kodun büyük bölümlerini analiz edebilen Tehdit İstihbaratı da bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcıların devam eden tehditler veya uzlaşma göstergeleri için doğal dil aramaları yapmasına da olanak tanır.

Bir diğeri ise Google'ın bulut müşterilerinin siber güvenlik araştırmalarına yardımcı olması için sunduğu siber güvenlik telemetrisi Chronicle'dır. Üçüncüsü kurumsal siber güvenlik ve risk yönetimi paketi Security Command Center'dır.

GEMİNİ KOD YAZMANIZA YARDIM EDECEK

Google'ın kurumsal odaklı bir yapay zeka kod tamamlama ve yardım aracı olan yeni Gemini Code Assist'i okuduktan sonra kendinize bunun tanıdık gelip gelmediğini soruyor olabilirsiniz. TechCrunch'ın verdiği bilgiye göre Google daha önce benzer bir hizmeti artık kullanılmayan Duet AI markası altında sunuyordu ve bu hizmeti kapattı.

NVİDİA'S BLACKWELL PLATFORM

Beklenen duyurulardan biri de Nvidia'nın yeni nesil Blackwell platformunun 2025'in başlarında Google Cloud'a gelmesi. AI ve HPC iş yükleri için yüksek performanslı Nvidia HGX B200 ve büyük dil modeli (LLM) eğitimi için GB200 NBL72 desteği. Ayrıca GB200 sunucularının sıvı soğutmalı olacağını da söyleyebiliriz.

GOOGLE WORKSPACE'E YAPAY ZEKA DESTEĞİ Yeni özellikler arasında, hareket halindeyken Gmail'deki yapay zeka tabanlı "Yazmama yardım et" özelliğini başlatan sesli komutlar da yer alıyor. Gmail'e yönelik bir diğer özellik, kaba e-posta taslaklarını anında daha gösterişli bir e-postaya dönüştürmenin bir yolunu içerir. E-Tablolar'da belirli bir alan değiştiğinde özelleştirilebilir bir uyarı gönderebilirsiniz. Bu arada, yeni bir şablon seti yeni bir e-tabloya başlamayı kolaylaştırıyor. Doküman severler için artık sekme desteği var. Bu iyi bir şey çünkü şirkete göre "birden fazla belgeye bağlantı vermek veya Drive'da arama yapmak yerine bilgileri tek bir belgede düzenleyebilirsiniz." Tabii ki, aboneler önce güzellikleri alırlar. IMAGEN 2 Şubat ayında Google, Google'ın yapay zeka destekli sohbet robotu Gemini'de yerleşik bir görüntü oluşturucunun duyurusunu yaptı. Şirket, insanlarla ilgili bilgi istemlerine cinsiyet ve ırk çeşitliliğini rastgele enjekte ettiği tespit edildikten kısa bir süre sonra bu kararı geri çekti. Bu da bazı hücum hatalarına yol açtı. Google gelişmiş görüntü oluşturma aracı Imagen 2'yi çıkardı. Bu, Vertex AI geliştirici platformunun içindedir ve daha çok kurumsal odaklıdır. Imagen 2 artık genel kullanıma sunuldu ve iç boyama ve dış boyama gibi bazı eğlenceli yeni özelliklerle birlikte geliyor. Ayrıca Google'ın, Runway, Pika ve Irreverent Labs gibi AI destekli klip oluşturma araçlarına benzer şekilde, artık metin istemlerinden kısa, dört saniyelik videolar oluşturabileceğiniz "canlı metinden görsellere" çağrısı da var.