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Google, veri merkezleri için ilk Arm tabanlı işlemcisini duyurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google, veri merkezleri için ilk Arm tabanlı işlemcisini duyurdu!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google Cloud Next 2024 başladı ve şirket etkinliğe yeni Axion işlemcisi de dahil olmak üzere büyük duyurularla başlıyor. Google'ın veri merkezleri için özel olarak tasarladığı ilk Arm tabanlı işlemcisi olan Axion, Arm'ın Neoverse V2 mimarisi kullanılarak tasarlandı.

Axion'un piyasaya sürülmesi, Google'ı veri merkezleri için Arm tabanlı işlemci alanında lider olan Amazon ile rekabete sokabilir. Şirketin bulut işletmesi Amazon Web Services (AWS), Graviton işlemcisini 2018'de piyasaya sürdü ve sonraki iki yıl içinde ikinci ve üçüncü iterasyonları yayınlandı. Diğer çip geliştiricisi NVIDIA, 2021 yılında veri merkezleri için Grace adlı ilk Arm tabanlı işlemcisini piyasaya sürdü ve Ampere gibi şirketler de bu alanda kazanımlar elde ediyor.

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Arm tabanlı işlemciler genellikle daha düşük maliyetli ve daha enerji verimli bir seçenektir. Wall Street Journal'a göre Google'ın duyurusu, Arm CEO'su Rene Haas'ın yapay zeka modellerinin enerji kullanımı hakkında bir uyarı yayınlamasının hemen ardından geldi. Haas, ChatGPT gibi modelleri elektrik ihtiyaçları açısından "doyumsuz" olarak nitelendirildi. Haast, "ne kadar çok bilgi toplarlarsa, o kadar akıllı olurlar, ancak daha akıllı olmak için ne kadar çok bilgi toplarsa, o kadar fazla güç harcarlar" dedi.

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"On yılın sonuna kadar yapay zeka veri merkezleri ABD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 20 ile yüzde 25'ini tüketebilir. Bugün bu oran muhtemelen yüzde dört ya da daha az. Dürüst olmak gerekirse bu pek de sürdürülebilir bir durum değil." Atılımların hızını korumak için daha fazla verimliliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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