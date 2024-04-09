Yakında duyurulacak iPhone 16 pil kapasitesi belli oldu!

Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 16 serisi, bir önceki dönem satışa sunulan iPhone 15 serisi telefonların sahip olduğu bataryadan daha büyük olacak. iPhone 16 Plus önceki nesil modellere kıyasla daha küçük bir batarya ile gelecek.

MacRumors tarafından edinilen bilgilere göre iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max'in öncekilerden daha büyük pil kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak iPhone 16 Plus'ın iPhone 15 Plus'a kıyasla pil kapasitesi açısından bir azalma ile karşı karşıya olduğu iddia ediliyor.

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Boyut farkının yanı sıra hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Plus'ın aynı özelliklere sahip olması beklendiğinden, bu durumun neden böyle olduğu net değil. Olasılıklara göre, diğer alanlardaki verimlilik iyileştirmeleri sayesinde kapasite düşüşünün kullanıcının telefonu kullanma süresine etki etmemesi oldukça muhtemel. Öte yandan Apple, kapasiteyi azaltarak iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Max arasındaki farklılığı en üst düzeye çıkarmaya ve müşterileri en üst seviye modelin premium özelliklerine (ve fiyatına) yönlendirmeye çalışıyor olabilir.

iPhone 15 Özellikleri iPhone 16 Özellikleri Değişiklik Standart 3,349 mAh 3,561 mAh +6% Plus 4,383 mAh 4,006 mAh -9% Pro 3,274 mAh 3,355 mAh +2.5% Pro Max 4,422 mAh 4,676 mAh +5%

iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini'nin yerini almak üzere Apple'ın akıllı telefon serisine dahil edildiğinde, müşterilere iPhone 14 Pro Max ile aynı 6,7 inç ekrana sahip bir cihaza daha fazla ücret ödemeden sahip olma fırsatı verdi. Buna ek olarak iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max'ten daha büyük kapasiteli bir pil avantajına sahipti ve Apple'ın cihazı "en uzun pil ömürlü" olarak pazarlamasına olanak tanıtıldı.

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Ancak iPhone 15 serisinin ortaya çıkmasıyla birlikte Apple, iPhone 15 Pro Max'in pil kapasitesini artırarak onu bir iPhone'da şimdiye kadar kullanılan en büyük pil haline getirdi.

Bir başka söylentiye göre, bu yılki iPhone 16 Pro Max daha da büyük 30 saatten fazla pil ömrüne sahip olacak (iPhone 15 Pro Max için 29 saate kıyasla). iPhone 16 Pro Max'in geliştirmeleri bu kadarla da sınırlı değil, hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max'in biraz daha büyük ekranlara sahip olması bekleniyor. Eğer Apple iPhone 16 Plus'ın pilini azaltmayı planlıyorsa, bu iki seri arasındaki farkı daha da açacaktır.

iPhone 16 serisinin sonbaharda duyurulması bekleniyor.