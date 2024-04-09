SpaceX Starlink 2,7 milyon kullanıcıya ulaştı

Uzaydan internet hizmeti sunan SpaceX Starlink hizmeti, 2,7 milyon kullanıcıya kadar ulaştı. Son dört ay içinde 500 bin yeni kullanıcı geldi.

Elon Musk'ın başarılı şirketi SpaceX, Starlink ile birçok yasal izin alınan bölgeye / ülkeye direkt olarak uzaydan internet sunuyor. Aralık ayında 2,2 milyon aboneye sahip olan servisin şu an 2,7 milyonu geride bıraktığı aktarılıyor. Yapılan Falcon 9 merkezli kalkışlarla atılan yeni uydular ile beraber sürekli olarak sistem büyültülüyor.

Son dönemde SpaceX Starlink'in zarar etmediği ve gelecekte bu hizmetin daha da gelişeceği düşünülmekte.

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Starlink sisteminin Türkiye'de açılması için geçtiğimiz yılın sonund bazı adımlar atılmıştı ancak bu konuda yeni bir resmi açıklama ya da bir tarih verilmedi. SpaceX bundan önce telefonlara uzaydan internet getiren Starlink temelli "Direct to Cell" sistemiyle 17 Mb/s'yi görmesiyle gündeme gelmişti. Şirketin CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre 17Mb/s hıza üzerinde herhangi bir donanımsal değişiklik yapılmayan Samsung bir akıllı telefon modeliyle ulaşıldı. Log'un haberine göre bu hızın şimdiye kadar elde edilen en yüksek hız olduğu söyleniyor.