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Haberler > Teknoloji > X, iPhone kullanıcıları için parolasız oturum açma özelliğini aktifleştirdi

X, iPhone kullanıcıları için parolasız oturum açma özelliğini aktifleştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
X, iPhone kullanıcıları için parolasız oturum açma özelliğini aktifleştirdi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

x, iPhone uygulamasında kullanıcılarına parolasız oturum açma özelliğini sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların güvenliğini artırırken, çevrimiçi deneyimlerini güvence altına alıyor.

X'in (Twitter) iPhone uygulamasında parolasız oturum açma özelliğini (passkey) aktifleştirmeye başladığını bu yılın başında duyurmuştu. Ancak X, bu özelliği o dönemde sadece ABD'de oturan kullanıcılar için mümkündü.

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Şirket, Safety adlı resmi hesabından parolasız oturum açmaya imkan tanıyan passkey özelliğini bütün iOS kullanıcılarına açtığını duyurdu. Söz konusu özelliğin tüm kullanıcılara sunulması, platformun kullanıcılarının güvenliğine verdiği önemi ve küresel çapta güvenli bir online deneyim sağlama çabasını kanıtlıyor.

X, iPhone kullanıcıları için parolasız oturum açma özelliğini aktifleştirdi - 1. Resim

Passkey'lerin sağladığı güvenlik önemleri, özellikle şifre ihlalleri veya hackleme girişimleri gibi online tehditlere karşı etkili bir koruma sağlıyor. Webrazzi'nin aktardığı bilgilere göre bu parolalar iletim sırasında şifrelenerek kişisel bilgilerin güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor.

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FIDO Alliance tarafından geliştirilen teknolojiyi temel alan özellik, büyük teknoloji devleri Apple, Google ve Microsoft'un da katkılarıyla hayata geçirildi. Passkey özelliği, kullanıcıların hesaplarına giriş yaparken daha güvenli olmasını sağlıyor.

Passkey uygulamasını kullanmak isteyen iOS kullanıcıları, X uygulamasındaki adımları takip ederek özelliği aktifleştirebilirler.

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X'in bu yeni hamlesi, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak ve online güvenliklerini sağlamak adına oldukça önemli bir adım. Passkey desteği, X'in kullanıcılarına daha güvenli bir ortam sağlama hedefine ulaşmasına yardımcı olacak önemli bir araç gibi görünüyor.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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