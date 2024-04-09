TikTok, Instagram'a rakip oluyor!

TikTok, sosyal medya devi Instagram'ı tahtından etmek için yeni bir fotoğraf paylaşım uygulaması yayınlamayı planlıyor.

TechCrunch'un verdiği bilgilere göre, kullanıcılara gönderilen bir bildirimde TikTok, TikTok Notes adlı "fotoğraf gönderileri için yeni bir uygulama" başlattığını söylüyor.

Bildirim, "mevcut ve gelecekteki herkes açık TikTok fotoğraf gönderilerini" TikTok Notes ile paylaşacağını ve aynı zamanda kullanıcılara vazgeçme olacağı vereceğini söylüyor. photo.tiktok.com sitesi kısa bir süreliğine çevrimiçi oldu ve uygulama hakkında fikirler verdi.

Sitede yer alan görsellere bakıldığında fotoğrafınızın yanına başlık yazabileceksiniz.

TikTok "topluluğumuzu bu formatlar için özel bir alanda fotoğraflar ve metinlerle yaratıcılıklarını gösterme ve paylaşma konusunda güçlendirmenin yollarını araştıracağını" söyledi ancak uygulamayı ne zaman yayınlamayı planladığını açıklamadı.

Tiktok Notes muhtemelen TikTok kullanıcılarının halihazırda paylaştığı tüm fotoğraflarla önceden doldurulmuş olarak gelecek (kullanıcı kitlesi düşünüldüğünde), bu da TikTok'un uygulama reklamı için para harcamayacağı anlamına geliyor.