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Haberler > Teknoloji > Oyun deneyimi bir üst seviyeye çıkıyor! Game Pass 200 Milyon aboneye 10 yıl içerisinde ulaşacak

Oyun deneyimi bir üst seviyeye çıkıyor! Game Pass 200 Milyon aboneye 10 yıl içerisinde ulaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyun deneyimi bir üst seviyeye çıkıyor! Game Pass 200 Milyon aboneye 10 yıl içerisinde ulaşacak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

GamePass 10 yıl içerisinde 200 milyon aboneye ulaşacağı iddia edildi. Aynı zamanda Microsoft'un Game Pass abone sayısının gerçekte 34 milyon olduğunu ve bu rakama Xbox Live Gold üyelerini dahil etmediği belirtildi.

Microsoft'un oyunlar için abonelik sistemi olan Xbox Game Pass, oyun dünyasının vazgeçilmez taşlarından biri oldu. Oyunlara para vermektense aylık olarak belirli bir ücret karşılığında abone olduğunuz sistemde istediğiniz oyunları oynayabiliyorsunuz. Her ay yeni oyunların eklendiği sistemden Xbox'un anlaşmasının dolduğu oyunlar da ayrılabiliyor.

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Microsoft, Xbox Live Gold üyelerini Xbox Game Pass'in bir parçası olarak saymıyor. Activision Blizzard oyunlarının Game Pass'e eklenmesiyle abone sayısının artmasını bekleyen Technopat, özel oyunların sadece kendi platformlarında yayınlanmasının yanlış bir model olduğunu iddia ediyor. 

Oyun deneyimi bir üst seviyeye çıkıyor! Game Pass 200 Milyon aboneye 10 yıl içerisinde ulaşacak - 1. Resim

Microsoft, bazı içerikleri PlayStation ve Nintendo Switch'e bazı içerikleri de Game Pass'e zamanla özelleştirerek sunacak. Sektörün yükselen bütçelerle karşı karşıya olduğu ve yeni oyuncular bulma ihtiyacının arttığı göz önüne alındığında platforma özel oyun modelinin eskidiğini bariz bir şekilde söyleyebiliriz.

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Microsoft, Xbox Game Pass ile oyuncuların alışkanlıklarını değiştirmekten ziyade sektör standartlarını tekrardan belirlemek istiyor. Netflix benzeri abonelik sistemi ile oyunculardan 1 kere değil de her ay para almak istiyor. Bu şekilde hem aylık olarak nakit ihtiyacını karşılayabilecek hem de uzun süreli düzenli gelir elde edecek.

Xbox'un kendi stüdyolarının geliştirdiği oyunları ilk gün Xbox Game Pass'e ekliyor. Böylelikle oyuncular aylık olarak ücretini verdiği hizmetten yeni çıkmış oyunları oynayabiliyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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