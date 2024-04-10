Yapay zeka 100 yıl sonrasının Şampiyonlar Ligi şampiyonlarını tahmin etti!

Yapay zeka, 2103 yılına kadar Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacak takımları tahmin etti. Kupayı kazanacak takımlar arasında 2 Türk takımı da yer aldı.

Hayatımızın hemen hemen her alanında olan yapay zeka futbol severleri unutmadı. Yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olan takımların olduğu bir simülasyonda 2103 yılına kadar olabilecek şampiyonları tahmin etti.

Şu anda lig tablosunda Şampiyonlar Ligi sıralamasının dışında yer alan Manchester United'ın 2025'te, Bayern'in ise 2026'da turnuvayı kazanacağı tahmin ediliyor.

Yapay zekaya göre, sonraki üç şampiyon İngiltere'den çıkacak; Liverpool 2027'de kupaya uzanırken, Man City arka arkaya zaferler kazanacak. Real'in 2031 ve 2032'de üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanacağı, Atletico'nun ise 2039'dan 2041'e kadar üst üste üç şampiyonluk kazanacağı tahmin ediliyor.

Yapay zeka, PSG ve Tottenham'ın sırasıyla 2033 ve 2034 yıllarında ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını iddia ediyor. Sürpriz olarak Newcastle United'ın 2037'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını düşünüyor.

Yapay zeka PSG ve Tottenham'ın sırasıyla 2033 ve 2034 yıllarında ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını iddia ediyor.

Real Madrid'in 2095'ten 2098'e kadar dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanacağı ve 2099 yılında PSV'nin kupa kazanacağını da öngörüyor.

LİSTEDE 2 TÜRK TAKIM VAR

Bu tahminlere göre Beşiktaş'ın 2090 yılında, Galatasaray'ın ise 2091 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağı iddia edildi.

Öte yandan bu sezon oynana maçlara göre tahminde bulunan yapay zeka İspanyol devi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürebileceğini düşünüyor.

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