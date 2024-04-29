İlk Müslüman İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti

Göreve geldiğinden beri Gazze'nin yanında durdu... Hamza Yusuf istifa edecek iddiası

Göreve geldiğinden beri Gazze'nin yanında durdu... Hamza Yusuf istifa edecek iddiası

Bugün (29 Nisan) Türkiye saati ile 14.00’te Bute House’ta basın açıklaması gerçekleştiren İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) lideri Hamza Yusuf görevinden istifa etti. Peki, Hamza Yusuf kimdir, nereli ?

İskoçya Başbakanı, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) lideri ve Birleşik Krallık’taki ilk müslüman başbakan Hamza Yusuf, bu hafta yapılması öngörülen güven oylamasından yeterli desteği alamayacağı ve Yeşiller Partisi ile koalisyonlarının bitmesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası üç yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı.

Yusuf, bu hafta biri kendi partisi diğeri de hükümeti için olmak üzere iki güven oylamasıyla karşı karşıya kalabileceğini öngördü.

HAMZA YUSUF ASLEN NERELİDİR?

Batı dünyasındaki ilk Müslüman başbakan sıfatını taşıyan İskoçya lideri Hamza Yusuf,, 7 Nisan 1985'te Glasgow'da doğdu.

Babası Muzaffer Yusuf, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Miyan Çannu şehrinde doğdu ve daha sonra ailesi buradan göç ederek İskoçya'ya yerleşti.

Muzaffer Yusuf, İskoçya'da muhasebeci olarak çalışmaya başladı.

Siyasi kariyerine parlamento asistanı olarak başlayan Yusuf, daha sonra SNP'nin genel merkezinde iletişim uzmanı olarak çalıştı.

2012'de Alex Salmond hükûmetinde genç bir bakan olarak atanıp 2014'e kadar dış ilişkiler ve uluslararası kalkınma bakanı olarak görev yaptı. Ardından Sturgeon hükûmetlerinde 2014'te Avrupa bakanı, 2016'da ulaştırma ve adalar bakanı olarak görev aldı.

2018'deki kabine revizyonunda ise, adalet bakanı makamına terfi ederek meclise tartışmalı bir nefret suçları yasa tasarısı sundu.

2021'de, COVID-19 pandemisi sırasında sağlık bakanı olarak kitlesel aşı programının yanı sıra Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) iyileştirilmesinden sorumlu oldu.

Sturgeon, SNP liderliğinden ve İskoçya başbakanlığından istifa etme düşüncesini açıkladıktan sonra, 2023'teki İskoç Ulusal Partisi liderlik seçimini kazanarak İskoçya'nın en genç, ilk Asyalı ve Müslüman İskoç Başbakanı oldu.

HAMZA YUSUF'UN DİNİ NEDİR?

Sturgeon, SNP liderliğinden ve İskoçya başbakanlığından istifa etme düşüncesini açıkladıktan sonra, 2023'teki İskoç Ulusal Partisi liderlik seçimini kazanarak İskoçya'nın en genç, ilk Asyalı ve Müslüman İskoç Başbakanı olmuştur.