İnan Kıraç kimdir, öldü mü? Kızı İpek Kıraç’la yeni barışmıştı...

Ünlü iş adamı İnan Kıraç'ın son durumu merak konusu oldu, durumunun iyi olmadığı konuşuldu. Kıraç yıllardır küs olduğu evlatlık kızı ile geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Sosyetenin de yakından takip ettiği aile içi kavgalar sık sık gündeme gelmişti. İnan Kıraç şu sıralar en çok aranan isimlerden biri oldu, peki İnan Kıraç öldü mü, kimdir, son durumu ne? İşte son gelişmeler...

İNAN KIRAÇ ÖLDÜ MÜ?

Ailenin yakın çevresinden alınan bilgiye göre, İpek Kıraç babasının yanında ve tedavi sürecini yakından takip ediyor. Uzman doktorların gözetiminde sürdürülen kritik süreç merak ediliyor. Ünlü iş adamının son sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği biliniyor.

Seneler sonra bir araya gelen baba-kızın buluşması duygusal anlara sahne olmuştu. İpek Kıraç ve İnan Kıraç birbirlerine sarılıp fotoğraf çektirmişti.

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç 1937 İstanbul'da doğdu. Kıraç, 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu’na bağlı olan Ormak A.Ş.’de satış memuru olarak işe başladı. 1966 yılında Fiat Kamyonları’nın ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol’un Genel Müdürlüğü’ne atandı. 1970 yılında Türkiye’de üretilen Fiat Otomobilleri’nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret’in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding’in Tofaş’tan sorumlu Başkan Yardımcılığı’na daha sonra Koç Holding Otomotik Grubu Başkanlığı’na atandı.

1998 yılında emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk Otomotik Sektörü’nün gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve bir çok dev fabrikaya imzasını atmıştır.

VEHBİ KOÇ'UN DAMADI

İnan Kıraç, 1967 yılında Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç ile evlendi. Suna Kıraç aynı zamanda Vehbi Koç'un sağ kolu olarak da bilinir. Çift, 1 Şubat 1985'te henüz 4 aylık olan İpek Kıraç’ı evlat edindi.

İNAN KIRAÇ'IN KARİYERİ

2003 - Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

1998 - Kıraça Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı

1994 - 1998 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk Yürütme Kurulu Başkanı

1993 - 1994 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İdare Komitesi Başkanı, Otomotiv Şirketleri Başkanı

1987 - 1993 Koç Holding A.Ş. İdare Komitesi Üyesi, Otomotiv Şirketleri Başkanı

1980 – 1987 Koç Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Tofaş Grubu

1973 - 1980 Koç Holding A.Ş. Tofaş Grubu Koordinatörü

1970 - 1973 Tofaş Oto Ticaret A.Ş. Genel Müdür

1966 - 1970 Otoyol Sanayi A.Ş. Genel Müdür

1961 - 1966 Ormak A.Ş., Müdür Muavini, Satış Memuru